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17 июля 2026 в 18:13

О тортах забыла: пеку пирог «Яблочное суфле» — вкусный, некалорийный и тает во рту

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется торта, но без тяжелого крема и большого количества сахара, пеку этот яблочный пирог. В нем рассыпчатая основа, мягкая фруктовая прослойка и нежное йогуртовое суфле, которое после остывания становится воздушным и буквально тает во рту.

Особенно нравится, что пирог получается сладким и нарядным, хотя готовится с небольшим количеством масла и без обычного сахара. Для формы диаметром 14–15 см выходит аккуратный домашний десерт на несколько порций.

Для приготовления вам понадобится: для теста: мука — 50 г, кукурузная мука — 50 г, сливочное масло — 20 г, молоко 1,5% — 35 мл, сахарозаменитель — по вкусу; для яблочной начинки: яблоки — 250 г, сахар — 2 ст. л.; для суфле: греческий йогурт — 140 г, яичный белок — 1 шт., кукурузный крахмал — 10 г, сахарозаменитель — по вкусу.

Яблоки очистите, нарежьте небольшими кусочками, смешайте с сахаром и тушите около 15–20 минут до мягкости, затем остудите. Для теста соедините муку и кукурузную муку, сахарозаменитель, растопленное масло и молоко, разотрите все во влажную крошку.

Йогурт смешайте с крахмалом. Белок отдельно взбейте с сахарозаменителем до устойчивых пиков и аккуратно вмешайте в йогуртовую массу лопаткой. На дно формы выложите две трети крошки, слегка прижмите, сверху распределите яблоки, затем суфле и оставшуюся крошку. Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут. Полностью остудите пирог и только потом вынимайте из формы.

Личный опыт

Яблоки для начинки беру кисло-сладкие и не превращаю их в пюре — оставляю небольшие мягкие кусочки. А разрезаю пирог только после пары часов в холодильнике: суфле успевает стабилизироваться, и срез получается ровным и красивым.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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