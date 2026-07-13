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13 июля 2026 в 16:05

Никакого кефира: мешаю творог и йогурт — оладьи получаются просто космос, сливочные и нежные к лучшему завтраку

Фото: D-NEWS.ru
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Беру мягкий творог, натуральный йогурт и пару яиц — и готовлю оладьи, которые всегда получаются воздушными и очень нежными. Без кефира, без дрожжей и без долгого ожидания — тесто замешивается буквально за несколько минут.

Получается настоящая вкуснятина: оладьи пышные, с нежной сливочной текстурой и тонкой золотистой корочкой. Подаю их с сезонными ягодами, медом или вареньем — такой завтрак исчезает со стола первым.

Для приготовления вам понадобится: натуральный йогурт — 200 г, мягкий творог — 120 г, яйца — 2 шт., мука — 120 г, разрыхлитель — 4 г, соль — 1 щепотка, ванильный сахар — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л. для жарки.

В глубокой миске соедините мягкий творог, йогурт и яйца, хорошо перемешайте венчиком до однородности. Добавьте ванильный сахар, соль, муку и разрыхлитель, затем еще раз перемешайте.

Тесто должно получиться густым, но мягким. Разогрейте сковороду, слегка смажьте растительным маслом и выкладывайте тесто столовой ложкой. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими с ягодами, сметаной, медом или любимым вареньем.

Личный опыт

Теперь такие оладьи готовлю намного чаще классических на кефире. Благодаря творогу и йогурту они остаются мягкими даже после остывания, а внутри получаются настолько нежными, что буквально тают во рту.

Проверено редакцией
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мука
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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