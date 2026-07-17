Нет ничего проще и вкуснее: «Птичье молоко» из сметаны и сгущенки — десерт детства за полчаса

Нет ничего проще и вкуснее: «Птичье молоко» из сметаны и сгущенки — десерт детства за полчаса

Всего несколько продуктов: сливки, сгущенка, желатин и какао — и вы создаете дома настоящий шедевр. «Птичье молоко» получается воздушным, с нежной текстурой и тонким слоем шоколада.

Ингредиенты

Сливки (15–20%) — 500 мл, сгущенное молоко — 2 ст. л., желатин — 15 г, вода — 50 мл, какао — 4 ч. л., сахар — 1 ст. л., масло сливочное — 50 г.

Как готовлю

Сначала замачиваю желатин в 50 мл холодной воды и оставляю набухать на 15–20 минут. Тем временем охлажденные сливки взбиваю миксером до устойчивых пиков. Аккуратно ввожу сгущенку, перемешиваю лопаткой. Набухший желатин нагреваю на водяной бане до полного растворения (не кипячу!), тонкой струйкой вливаю в сливочную массу, постоянно взбивая на низкой скорости. Переливаю суфле в форму, разравниваю и убираю в холодильник на 2–3 часа до полного застывания. Для глазури смешиваю какао, сахар и масло, нагреваю до однородности, заливаю застывшее пирожное и снова ставлю в холод на 30 минут. Готовый десерт нарезаю на порции — нежный, воздушный, он просто тает во рту.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Суфле получилось невесомым — буквально тает на языке, а шоколадная глазурь схватилась глянцевой корочкой, как в лучших кондитерских. Главное открытие: сметана не дает приторности, десерт получается легким. Советую перед подачей подержать пирожные в холодильнике час — структура станет идеально упругой.