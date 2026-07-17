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17 июля 2026 в 09:54

Так пироги готовят во Франции — собираю без мороки универсальный десерт с нектаринами и миндалем

Фото: D-NEWS.ru
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Беру нектарины, миндальную муку и тростниковый сахар — и готовлю эффектную галету, которая выглядит как из дорогой кондитерской. Сочные фрукты карамелизуются, рассыпчатое тесто с ореховым ароматом тает во рту, а финальный шарик ванильного мороженого делает этот десерт идеальным.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 175 г, сахар-песок — 1 ст. л., миндальные лепестки — 1 ст. л., масло сливочное — 110 г, яйцо куриное — 1 шт., соль — 0,25 ч. л., нектарин — 3 шт., мука миндальная — 90 г, сахар тростниковый — 100 г, яйцо куриное (желток) — 1 шт., цедра лимона — 0,5 ч. л., мороженое пломбир с ванилью — по вкусу.

Как готовлю

Сначала в комбайне рублю холодное масло с мукой, сахаром и солью в крошку. Добавляю ледяную воду по ложке, пока тесто не соберется в шар, и отправляю его в холодильник на полчаса. Тем временем нарезаю нектарины тонкими дольками и посыпаю половиной тростникового сахара, чтобы они пустили сок.

На слабом огне обжариваю миндальную муку до золотистого цвета, смешиваю с оставшимся сахаром, желтком и цедрой — получается ароматная паста. Раскатываю тесто в круг прямо на пергаменте, распределяю миндальную начинку, не доходя до краев, сверху выкладываю нектарины и поливаю соком.

Заворачиваю края, смазываю их взбитым яйцом, посыпаю лепестками и отправляю в духовку при 200 °C на 40–45 минут. Достаю, даю чуть остыть и подаю прямо теплой с шариком ванильного мороженого — это самое вкусное, что можно сделать из летних фруктов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Это был мой первый опыт с открытым пирогом, и я в восторге. Секрет в том, что тесто не надо раскатывать идеально ровно — легкая небрежность делает галету «живой» и домашней. Начинка из нектаринов с миндальной мукой получилась настолько сочной, что сок немного вытек на противень и превратился в липкую, ароматную корочку.

Проверено редакцией
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