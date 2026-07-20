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20 июля 2026 в 11:10

Завязей море, а толку мало: простой способ заставить огурцы снова пойти в рост

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В июле огурцы должны активно наливаться, но иногда даже кусты, усыпанные завязями, почти не дают урожая. Чаще всего проблема кроется не в болезнях, а в ошибках ухода, которые легко исправить.

Если завязи желтеют и не растут, проверьте состояние растения. Молодые кусты часто перегружены плодами, поэтому часть слабых и нижних завязей лучше удалить. У взрослых растений стоит убрать старые листья, слабые боковые побеги и все, что загущает посадки.

Огурцы плохо переносят перепады температуры и не любят пересыхания почвы. Поливайте их только теплой водой и поддерживайте равномерную влажность грунта. В жару притеняйте теплицу, а в холодные ночи закрывайте ее раньше.

Не увлекайтесь подкормками. Избыток азота приводит к росту листьев вместо плодов. Если куст выглядит здоровым, используйте калийные удобрения, например монофосфат или сульфат калия, но не вносите их одновременно.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что регулярный осмотр кустов помогает вовремя предотвратить потерю урожая. Дополнительно собирайте огурцы каждые 1–2 дня — это стимулирует образование новых плодов и продлевает плодоношение.

Ранее сообщалось: когда черешня начинает созревать, скворцы быстро находят лакомство и могут оставить садовода почти без урожая. Старые диски, тряпки и пугала помогают ненадолго, поэтому многие дачники ищут более надежные способы защиты.

Проверено редакцией
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