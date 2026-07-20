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20 июля 2026 в 12:30

Пробую лето на вкус: эти овощные оладушки — чудо на тарелке. 30 минут для сытного завтрака или перекуса

Фото: D-NEWS.ru
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Секрет идеальной текстуры кабачковых оладий — в манке. Она разбухает, связывает массу, и оладьи не разваливаются при жарке. Беру кабачок, яйца, манку, чеснок и укроп — и через 20 минут на столе стопка румяных, ароматных оладий с мягкой серединкой. К ним — сметана или йогурт, и это лучший летний завтрак.

Ингредиенты

Кабачок — 600 г, яйцо куриное — 3 шт., чеснок — 2 зубчика, укроп — 1 веточка, манная крупа — 3 ст. л., масло растительное рафинированное — по вкусу, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Кабачки натираю на средней терке, солю и оставляю на 10 минут, чтобы вышел сок. Затем тщательно отжимаю массу руками — это ключевой момент, иначе оладьи будут жидкими. Добавляю пропущенный через пресс чеснок, мелко рубленный укроп, вбиваю яйца, перчу и перемешиваю. Всыпаю манку, даю постоять еще 10 минут, чтобы крупа набухла. Жарю на хорошо разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон. Подаю горячими со сметаной — идеально.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Результат превзошел ожидания: оладьи получились воздушными, как облако, и не растекались на сковороде. Особенно порадовала текстура — снаружи хрустит, внутри нежная кабачковая мякоть. Я добавил чуть больше чеснока, чем в рецепте, и это было идеально.

Проверено редакцией
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