Вместо покупных эскимо готовлю арбузный сорбет: ледяная свежесть за 5 минут работы — спасает от жары

Беру спелый арбуз и немного сахара — через 5 минут работы получаю арбузный сорбет, который тает во рту и оставляет чистейший вкус лета. Этот десерт спасает в жару, когда хочется чего-то холодного, натурального и без лишних заморочек.

Ингредиенты

Арбузная мякоть без косточек — 2 кг, сахар — 4 ст. л.

Как готовлю

Сначала мою арбуз, разрезаю его и аккуратно отделяю мякоть от корки. Самое важное — удалить все косточки, даже белые, чтобы текстура сорбета была идеально гладкой. Затем складываю мякоть в блендер, добавляю сахар и измельчаю до однородного жидкого пюре. Разливаю получившуюся массу по формочкам для мороженого, вставляю палочки и отправляю в морозилку минимум на 4–5 часов. Перед подачей слегка постукиваю по формочкам — сорбет легко выскальзывает и готов радовать ледяной свежестью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

По консистенции сорбет напомнил мне фруктовый лед, только гораздо нежнее и без химии. Удивительно, но даже после заморозки арбузный вкус остался насыщенным. Рекомендую сразу разлить по формочкам для эскимо — будет и красиво, и удобно есть в жару.