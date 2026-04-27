Сбежавшую два года назад преступницу нашли в вентиляции

Сбежавшую два года назад преступницу нашли в вентиляции People: в США беглянку Маккензи нашли в вентиляционном отверстии

В США полиция спустя два года розыска обнаружила преступницу Кайлу Маккензи в вентиляционном отверстии частного дома, сообщает издание People. Женщину нашли в городе Моултри по наводке осведомителя, который позвонил в полицию в середине апреля 2026 года.

Маккензи находилась в федеральном розыске с 2024 года после совершения тяжкого преступления. За это время она постоянно меняла адреса и номера телефонов, а также работала без официального трудоустройства.

После звонка информатора полицейские выехали по указанному адресу и провели обыск дома, но никого не нашли. Однако уже на выходе один из правоохранителей заметил небольшой люк в полу, открыв который полицейские обнаружили вентиляционное отверстие с прятавшейся внутри Маккензи.

В настоящее время женщина дожидается судебного слушания в изоляторе. Шериф уточнил, что теперь ей будут предъявлены новые обвинения в связи с выдачей судебного ордера на арест, хотя детали преступления, совершенного два года назад, не разглашаются.

Ранее суд в Свердловской области взыскал с осужденных террористов, сбежавших из СИЗО, расходы на их розыск. С Ивана Корюкова исправительные колонии получат 197 тыс. рублей, с Александра Черепанова — 67 тыс. рублей.