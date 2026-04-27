Сбежавшую два года назад преступницу нашли в вентиляции

People: в США беглянку Маккензи нашли в вентиляционном отверстии

В США полиция спустя два года розыска обнаружила преступницу Кайлу Маккензи в вентиляционном отверстии частного дома, сообщает издание People. Женщину нашли в городе Моултри по наводке осведомителя, который позвонил в полицию в середине апреля 2026 года.

Маккензи находилась в федеральном розыске с 2024 года после совершения тяжкого преступления. За это время она постоянно меняла адреса и номера телефонов, а также работала без официального трудоустройства.

После звонка информатора полицейские выехали по указанному адресу и провели обыск дома, но никого не нашли. Однако уже на выходе один из правоохранителей заметил небольшой люк в полу, открыв который полицейские обнаружили вентиляционное отверстие с прятавшейся внутри Маккензи.

В настоящее время женщина дожидается судебного слушания в изоляторе. Шериф уточнил, что теперь ей будут предъявлены новые обвинения в связи с выдачей судебного ордера на арест, хотя детали преступления, совершенного два года назад, не разглашаются.

Ранее суд в Свердловской области взыскал с осужденных террористов, сбежавших из СИЗО, расходы на их розыск. С Ивана Корюкова исправительные колонии получат 197 тыс. рублей, с Александра Черепанова — 67 тыс. рублей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС раскрыли, сколько россиян пострадали из-за непогоды
Подростка из Чувашии обвинили в теракте за поджог полицейских авто
Президент Эстонии призвал Европу задуматься об отношениях с РФ уже сейчас
Путин объяснил, как в России надо контролировать ИИ
Колоссальные потери ВСУ у Гуляйполя: как идет наступление России 27 апреля
В ДНР раскрыли страшную статистику по жертвам атак ВСУ
Россиянам объяснили, как сделать дачу безопасной для собаки
Названо число ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Екатеринбурга
Путин раскрыл, какие события круто изменили судьбу России
Силовики раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Самары
Пьяный водитель протащил полицейского 300 метров на Алтае
Подростки избили ребенка с инвалидностью и столкнули его в овраг
Путин призвал не зацикливаться на запретах в законотворчестве
В Госдуме предложили наказывать родителей за хамство детей учителям
Сбежавшую два года назад преступницу нашли в вентиляции
Слезы вдовы, Эрнст, Дробыш: как простились с Пимановым — фото с церемонии
«Гад, делал что хотел»: соратница Пиманова о том, что ухудшило его здоровье
Юрист предупредила, что грозит за оставленный в подъезде велосипед
Путин назначил нового главу Россотрудничества
Автоэксперт рассказал о преимуществах беспилотных видов транспорта
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
