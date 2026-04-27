Автоэксперт рассказал о преимуществах беспилотных видов транспорта

Автоэксперт Шапарин: беспилотные автомобили более безопасны

Беспилотные автомобили безопаснее обычных транспортных средств, рассказал KP.RU президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он отметил, что большинство аварий происходят из-за нарушений ПДД.

Автопилот «отрезает» типы аварий, в которых ключевую роль играет состояние водителя. Он не засыпает, не отвлекается на телефон, не садится пьяным за руль, не совершает импульсивных маневров, — рассказал Шапарин.

Автоэксперт подчеркнул, что беспилотные виды транспорта экономически выгоднее водителей. По его словам, такой вид транспорта также решит проблему с увеличением среднего возраста автомобилистов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что беспилотный транспорт уже доказал свою экономическую эффективность на практике. Глава государства уточнил, что беспилотные автомобили на дорогах безаварийно преодолели 13 млн километров.

