Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 15:45

Град размером с фасоль обрушился на Москву

Дождь с градом обрушился на столичный регион

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сильный дождь с градом обрушился на Москву во вторник, 9 июня. Осадки и шквалистый ветер пришли в столичный регион после рекордно теплой ночи, передает корреспондент NEWS.ru.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что температура воздуха в Москве может подняться до 30 градусов тепла уже 10 июня. По ее словам, это грозит повторением или даже обновлением суточного рекорда, который держится с 1998 года. Синоптик добавила, что небольшое похолодание можно ждать 14 июня — температура понизится примерно на пять градусов.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Москва, несмотря на жару, находится на периферии циклона и аномальное пекло сменят ливни и грозы. В МЧС призвали москвичей не забывать о правилах поведения в жаркую погоду.

Москва
погода
град
осадки
Дарья Тааль
Д. Тааль
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько детей пострадали в авариях в Нижнем Новгороде
В Германии назвали препятствие для переговоров ЕС и России по Украине
Белоусов описал все последствия возможного выхода Ирана из ДНЯО
Экс-нардеп раскрыл новый тренд политиков Украины
Власти Ливана обновили статистку погибших под ударами Израиля
В Краснодарском крае потушили нефтебазу после атаки БПЛА
Якубович выйдет на сцену Малой Ордынки в спектакле «Лавр»
Госдума приняла закон о солидных штрафах за «войти через Google»
Финансист рассказал, кто сможет претендовать на досрочную пенсию за июнь
Дрон ВСУ убил мирного жителя в российском регионе
Минцифры и РКН вступились за Roblox
Украинские абитуриенты 13 часов сидели без воды ради поступления в вуз
Эксперт объяснила, почему власти тотально не запрещают вейпы
Рукопожатие Майкла Джексона: педофил искал детей для единомышленников
Психолог оценил идею «учебного отпуска»
Главком ВСУ рассказал о планах на один из родов войск к 2030 году
В Госдуме назвали главную задачу закона о лицензировании торговли вейпами
Рособрнадзор вынес предостережения четырем крупным российским вузам
«Счет шел на сутки»: Хазанов о спасении израильскими врачами
В Болгарии приняли решение по поставкам оружия Киеву
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.