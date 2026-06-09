Град размером с фасоль обрушился на Москву Дождь с градом обрушился на столичный регион

Сильный дождь с градом обрушился на Москву во вторник, 9 июня. Осадки и шквалистый ветер пришли в столичный регион после рекордно теплой ночи, передает корреспондент NEWS.ru.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что температура воздуха в Москве может подняться до 30 градусов тепла уже 10 июня. По ее словам, это грозит повторением или даже обновлением суточного рекорда, который держится с 1998 года. Синоптик добавила, что небольшое похолодание можно ждать 14 июня — температура понизится примерно на пять градусов.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Москва, несмотря на жару, находится на периферии циклона и аномальное пекло сменят ливни и грозы. В МЧС призвали москвичей не забывать о правилах поведения в жаркую погоду.