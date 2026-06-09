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09 июня 2026 в 09:24

Москва останется в «оранжевой зоне» на день дольше

В Москве продлили оранжевый уровень опасности из-за жары еще на сутки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Москве оранжевый уровень погодной опасности продлили еще на сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Изначально предполагалось, что режим, введенный 7 июня из-за жары, будет действовать до среды, 10 июня, но синоптики изменили прогноз. Так, днем 11 июня температура в столице может подниматься до 30–32 градусов тепла.

Действие продлено до 18:00 мск четверга, 11 июня, — рассказали в учреждении.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в Москве был введен оранжевый уровень погодной опасности. Первоначально предполагалось, что это произойдет 8 июня, однако ограничения начали действовать раньше.

До этого стало известно, что в День России, 12 июня, в московском регионе ожидается аномально высокая температура — до 32 градусов. Это на 6–7 градусов выше средних климатических показателей. Ночью температура составит 14–19 градусов, днем местами ожидается кратковременный дождь.

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