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09 июня 2026 в 09:07

Москвичей предупредили об аномальной жаре

В Московском регионе 12 июня температура воздуха может вырасти до 32 градусов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В День России, 12 июня, температура воздуха в Московском регионе может подняться до 32 градусов, рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. Это на 6–7 градусов превышает средние климатические показатели.

12 июня будет, наверное, самым теплым днем на неделе. [Аномалия] порядка 6–7 градусов будет. В пятницу переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью — +14–19, днем — местами кратковременный дождь, +28–32, — поделилась эксперт.

Макарова также добавила, что абсолютный максимум для этого дня, +30,8 градуса, был зарегистрирован в 1998 году.

Ранее из-за сильной жары в Москве начал действовать оранжевый уровень погодной опасности. Изначально его планировали ввести 8 июня, но ограничения начали действовать раньше. Уровень актуален до 18:00 среды, 10 июня.

До этого сообщалось, что офисные работники в России могут приостановить выполнение своих обязанностей, если температура в офисе превышает допустимые нормы. Летом она не должна быть выше 28 градусов.

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