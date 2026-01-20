Первыми были русские. Корея, Вьетнам, Афганистан: где и как били армию США

Соединенные Штаты Америки участвовали во многих войнах и военных конфликтах. Официальная пропаганда и Голливуд создают для Вашингтона образ самой сильной и непобедимой военной державы. Однако в реальности все наоборот. В каких регионах войска США провалили операции и ничего не могли поделать с противником — в материале NEWS.ru.

Когда США воевали с равным по силе врагом

США лишь раз за свою историю сражались с равным и даже превосходящим по силе противником. Это произошло в самом начале их существования — в войне за независимость против Англии, которая тогда была мировой супердержавой. Несмотря на это, американские колонии смогли победить в конфликте. Правда, не совсем в одиночку — им на помощь пришли большое количество добровольцев из Франции и ее флот.

Впоследствии началась и до сих пор не прекращается череда совпадений. США воюют с заведомо более слабым противником или с сильным, но в компании союзников. Но факт остается фактом: в истории страны нет победы один на один над по-настоящему сильным врагом, как это было у России над шведами в ходе Северной войны или над Наполеоном сто лет спустя.

По словам заведующего Центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, это объясняется тем, что американцы не любят проигрывать и признавать потери. Если война с Японией в ходе Второй мировой вызвала в обществе патриотический подъем, то «защита демократии» во Вьетнаме и Афганистане воспринимается как дело, недостойное смертей американских солдат.

«По этой причине США переводят современные конфликты в действия ЧВК, так как бойцы частных компаний — наемные люди, которые не идут в зачет потерь вооруженных сил. Хоть они и бывшие военные, но уже не служащие, а американское общество очень нервно реагирует на смерти американских солдат. Поэтому Вашингтон предпочитает вести колониальные войны, где противник заведомо слабее, чтобы избежать больших жертв», — пояснил Козюлин NEWS.ru.

Когда американцы впервые получили отпор от русских

У европейских и азиатских стран достаточно много опыта борьбы с равным по силе противником, в отличие от США. Тем не менее Вашингтон регулярно развязывает войны в разных местах планеты, на чем американский ВПК зарабатывает огромные деньги. Даже в случае поражения своей армии он в накладе не останется. При этом рядовым американцам неудачи на поле боя очень сильно не нравятся. Таких случаев за последние десятилетия было немало.

В первый раз американские солдаты испытали на себе силу русских штыков еще во время Гражданской войны в России. В 1918 году экспедиционный корпус США вместе с англичанами высадился в Архангельске и Мурманске и попытался взять под контроль российский Север. Однако Красная армия сначала заставила сильно понервничать интервентов партизанскими действиями, а в 1919-м выбила их за море, начав наступление.

Силы интервентов на севере России были сравнительно малы, чтобы удержать большие территории, и среди солдат преобладали антивоенные настроения, рассказал NEWS.ru историк Александр Шубин. Кроме того, захватчиков подвела идеология.

«Сказался эффект распространения большевистских идей среди солдат, в том числе и американского корпуса. Общий настрой был таким: война против Германии закончилась — пора домой. Военные не хотели влезать в растревоженный муравейник, каким тогда была Россия. Американцы пришли и на Дальний Восток, где задержались подольше. Во-первых, это произошло из-за общей удаленности тех краев от центрального участка войны, во-вторых — из-за влияния Японии, которая имела притязания на дальневосточные территории России. Но в результате и японцам пришлось уйти, причем под давлением американцев, которые видели в Японии конкурента и были готовы оставить Советскую Россию», — сказал Шубин.

После Первой мировой войны США вступили в большую мировую политику. Подняв на этом конфликте свою экономику и военную промышленность, Штаты вошли в число великих держав. После Второй мировой США стали одной из двух супердержав. Тогда у них был всего один равный противник — СССР. Но прямого военного столкновения удалось избежать, чего не скажешь о конфликтах на территории третьих стран.

Какой урок США получили в Корее

Война в Корее в 1953–1955 годах была первым полигоном, где столкнулись две супердержавы. США и их союзники поддерживали капиталистический Юг Кореи, а СССР с Китаем — северян. Результатом стала фактически ничья, но американские солдаты ощутили ужас отступления под натиском бесконечных атак китайских «добровольцев», а ВВС США оценили убийственную эффективность МиГ с советскими пилотами. Тогда родилось множество мифов, а главными асами конфликта стали советские летчики Евгений Пепеляев (23 сбитых американских самолета) и Николай Сутягин (22).

Одним из главных результатов Корейской войны было не сохранение статус-кво между двумя частями страны, а то, что действия советских ВВС убедили Вашингтон в невозможности проведения атомных бомбардировок СССР. МиГ смогли уничтожить лучший на то время американский стратегический бомбардировщик B-29. Так, в результате боя в «черный вторник», 30 октября 1951 года, советские летчики на 44 самолетах, встретив 21 В-29 и почти 200 истребителей прикрытия, сбили 12 бомбардировщиков и четыре истребителя, сорвав выполнение задания.

Как Америка получила «вьетнамский синдром»

Cамым позорным пятном в американской военной истории XX века является война в Индокитае, в которую США ввязались еще при Джоне Кеннеди в 1962–1963 годах. Туда направили военных советников и спецназ — «зеленые береты». Официально Штаты вступили в войну Демократической Республики Вьетнам (на севере) против Республики Вьетнам (на юге) в 1964-м, при президенте Линдоне Джонсоне.

Потеряв 58 тысяч человек убитыми и более 200 тысяч ранеными, Вашингтон так и не смог добиться своей цели — «спасти» Южный Вьетнам от социализма. После войны в США вернулось огромное количество бывших военных с нарушенной психикой из-за посттравматического стрессового расстройства — «вьетнамского синдрома». Штаты получили огромный удар по репутации как на международной арене, так и внутри страны. Американское общество было убеждено в том, что Вьетнамская война была абсолютно чужой для Америки.

Как США опозорились в Афганистане

В 2001-м США начали военную кампанию против террористов в Афганистане вскоре после крупномасштабных терактов в Нью-Йорке. Военная операция продолжалась 20 лет — до 2021 года. Силы США и НАТО потеряли более 12 тысяч военнослужащих и бойцов ЧВК. В результате вторжения движение «Талибан» взяло под контроль весь Афганистан. Весь мир облетели фотографии и видеоролики поспешной и бездарной эвакуации военных США, бросивших бывших афганских союзников на растерзание талибам.

«Это был позор американских солдат и тогдашнего президента Джо Байдена, но они его постарались все быстро забыть. Большую роль сыграло то, что американские обыватели просто устали от Афганистана. Позор позором, но влияния на общество, как Вьетнам, он почти не оказал. Зато с тех пор США неукоснительно соблюдают тпринцип: медийно показывать только успехи и избегать больших потерь», — заключил Козюлин.

