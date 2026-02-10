Юрист предупредил об уголовной ответственности за празднование Масленицы Юрист Балакаев: сжигание чучела на Масленицу может обернуться штрафом и арестом

Празднование Масленицы может привести не только к штрафам, но и к уголовному делу, заявил юрист Виктор Балакаев в беседе с «Постньюс». Он пояснил, что сжигание чучела в неположенном месте — одно из самых частых нарушений.

По словам эксперта, открытый огонь запрещено разводить возле дорог и в лесах. Также в феврале-марте в некоторых регионах действует особый противопожарный режим, который запрещает костры даже на дачах.

В Москве, например, нельзя использовать открытый огонь на всех озелененных территориях. За нарушение этого правила по всей России грозит штраф до 30 тыс. рублей.

Юрист отметил, что Масленица не должна становиться поводом для незаконных действий. Поджоги в общественных местах могут быть расценены как хулиганство, а в серьезных случаях — как уголовное преступление.

Кроме того, использование чучела, похожего на представителей какой-либо социальной группы, могут посчитать разжиганием вражды. Это тоже может привести к уголовной ответственности.

Ранее нутрициолог Наталья Войтович рекомендовала готовить блины на Масленицу на пшеничной цельнозерновой муке и кокосовом масле. Она призвала следить, чтобы еда не подгорала и не была чрезмерно жирной, что позволит избежать проблем с ЖКТ.