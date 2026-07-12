Зеленский встретился с возможным кандидатом в вице-премьеры Зеленский провел встречу с Тереховым на фоне кадровых перестановок

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с мэром Харькова Игорем Тереховым, сообщает «Страна». Ранее Терехова называли одним из возможных кандидатов на пост премьер-министра.

По итогам встречи Зеленский заявил, что опыт Харькова может быть распространен на другие регионы страны. Наблюдатели расценили эти слова как возможный намек на назначение Терехова на должность национального уровня.

В свою очередь народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что мэру Харькова Игорю Терехову могут предложить пост вице-премьера по вопросам работы с регионами. Сейчас эту должность занимает Алексей Кулеба.

Ранее сообщалось, что одним из мотивов кадровых перестановок в правительстве Украины могло стать стремление Зеленского отстранить министра обороны Михаила Федорова. По данным СМИ, между ними давно сохраняются напряженные отношения.

До этого народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк предположил, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко после отставки может стать послом страны в США. Также, по его словам, в ближайшее время будет полностью обновлен состав правительства страны.