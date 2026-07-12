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12 июля 2026 в 17:24

Европейский политик выступил с громким призывом в отношении Путина

Немецкий депутат Фронмайер: канцлер Мерц должен позвонить Путину

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Канцлер Германии Фридрих Мерц должен позвонить президенту России Владимиру Путину, заявил депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер в подкасте с журналистом Паулем Ронцхаймером на YouTube. Помимо этого, он подверг критике поставки вооружений Украине, расценив их как втягивание Берлина в вооруженный конфликт.

Последним канцлером Германии, который разговаривал с господином Путиным по телефону, был господин Шольц. Я ожидаю, что Фридрих Мерц, будучи канцлером Германии, также будет стремиться к диалогу, — заявил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких неформальных контактов Кремля с канцлером ФРГ и президентом Франции Эммануэлем Макроном «за сценой» не было. Он также опроверг информацию о проведении встреч с другими европейскими лидерами в кулуарах.

Кроме того, сообщалось, что рейтинг одобрения Мерца снизился до 13%. При этом 84% опрошенных жителей Германии заявили, что недовольны работой политика. Единственным вопросом, в котором Мерцу удалось объединить граждан, стало негативное отношение к нему.

Европа
Германия
Фридрих Мерц
Владимир Путин
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