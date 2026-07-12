Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 17:22

Во Франции задействуют более 70 тыс. правоохранителей в день полуфинала ЧМ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Около 70 тыс. полицейских и жандармов будут следить за соблюдением порядка на территории Франции в день полуфинала чемпионата мира по футболу, 14 июля, заявил глава МВД страны Лоран Нуньес в эфире телеканала BFM. В этот день встретятся команды Франции и Испании, а также будет отмечаться День взятия Бастилии.

14 июля 70 тыс. жандармов и полицейских будут задействованы по всей территории страны <…> как в течение дня, так и вечером, — сказал Нуньес.

Он напомнил, что в вечер четвертьфинального матча, в котором сборная Франции одержала победу над командой Марокко, сотрудники правоохранительных органов задержали 89 человек. Кроме того, на фоне массовых празднований этой футбольной победы на севере страны произошел несчастный случай — погибла девушка.

Ранее журналист Керри Хау сообщил, что французский и марокканский репортеры поругались на пресс-конференции сборной Марокко перед встречей команды со сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. По его словам, в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам Международной федерации футбола.

полуфинал
Европа
Франция
полицейские
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одно мировое событие встревожило генсека ООН
Более миллиона жителей пострадали из-за наводнения в Бангладеш
США лишились ярого русофоба, перезагрузка скорой, смерть звезды: что дальше
В Энергодаре раскрыли, как повели себя БПЛА при эвакуации погибших
Неожиданная причина заставила реакторы французских АЭС замолчать
В Сибири на трассе загорелась цистерна с дизельным топливом
Американский журналист раскрыл детали ударов США по целям в Иране
Глава ФИФА рассказал, как часто общается с Трампом
Мизулина раскритиковала Минпросвещения из-за «мармеладных фекалий»
Интенсивные дожди, заморозки и первый снег: погода в Москве в октябре
Оперштаб раскрыл последствия новой атаки ВСУ на Белгородскую область
Взрывы прозвучали в районе Ормузского пролива
Три человека погибли в результате атаки дрона на гражданский автомобиль
Обманувшие Минобороны мошенники не смогли обжаловать приговор
МЧС России отправило 22 тонны гуманитарной помощи в Венесуэлу
Во Франции возбудили дело о терроризме после обнаружения авто с оружием
«Был воинственным»: Трамп раскрыл содержание последнего разговора с Грэмом
Собянин сообщил об атаке ВСУ на Москву
Сотрудник ТЦК погиб во Львове в день начала протестов против военкомов
«Недопустимо»: цензура ЕК привела в бешенство европейского губернатора
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.