Во Франции задействуют более 70 тыс. правоохранителей в день полуфинала ЧМ

Во Франции задействуют более 70 тыс. правоохранителей в день полуфинала ЧМ

Около 70 тыс. полицейских и жандармов будут следить за соблюдением порядка на территории Франции в день полуфинала чемпионата мира по футболу, 14 июля, заявил глава МВД страны Лоран Нуньес в эфире телеканала BFM. В этот день встретятся команды Франции и Испании, а также будет отмечаться День взятия Бастилии.

14 июля 70 тыс. жандармов и полицейских будут задействованы по всей территории страны <…> как в течение дня, так и вечером, — сказал Нуньес.

Он напомнил, что в вечер четвертьфинального матча, в котором сборная Франции одержала победу над командой Марокко, сотрудники правоохранительных органов задержали 89 человек. Кроме того, на фоне массовых празднований этой футбольной победы на севере страны произошел несчастный случай — погибла девушка.

Ранее журналист Керри Хау сообщил, что французский и марокканский репортеры поругались на пресс-конференции сборной Марокко перед встречей команды со сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. По его словам, в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам Международной федерации футбола.