Власти Польши начали в ручном режиме регулировать цены на бензин

Правительство Польши впервые в истории страны ввело механизм установления максимальных розничных цен на автомобильное топливо, заявили в Министерстве энергетики страны. На ближайший вторник стоимость самого популярного 95-го бензина ограничена отметкой 6,16 злотого (134 рубля) за литр.

Данная мера стала ответом на резкий скачок цен, в результате которого дизельное топливо на прошлой неделе достигло исторического максимума в 8,69 злотого (189 рублей). Для стабилизации ситуации сейм Польши в экстренном порядке принял пакет законов, оперативно подписанный президентом республики. Новые правила предусматривают радикальное снижение ставки НДС на топливо с 23% до 8%, а также сокращение акцизов до минимально допустимого в Евросоюзе уровня.

Введенное госрегулирование цен официально объявлено временной мерой, направленной на защиту потребителей от инфляционного шока. Установленные лимиты будут действовать в течение суток.

Ранее стало известно, что из-за блокады Ормузского пролива в Польше подскочили цены на бензин и дизель. В частности, стоимость бензина марки 95 повысилась с 7,22 до 7,32 злотого за литр (с 161 до 162,94 рубля). Дизель подорожал с 8,19 до 8,69 злотого за литр (с 182 до 194 рублей).

