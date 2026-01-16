Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 12:46

Застреливший собаку россиянин объяснил это голодом

Житель Приморья застрелил собаку, чтобы съесть

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Житель Уссурийска застрелил собаку, чтобы употребить в пищу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю. Против него завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», максимальная санкция по которой — до трех лет лишения свободы.

В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что на улице Казачьей неизвестный выстрелил в собаку из автомобиля Nissan Note, после чего увез ее труп. Позже в правоохранительные органы обратился и сам хозяин животного. Вскоре был задержан 30-летний житель села Воздвиженки.

В отделе полиции он пояснил, что застрелил собаку, чтобы в дальнейшем употребить ее в пищу, — отметили в ведомстве.

До этого полиция Благовещенска возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после случаев ранений собак из арбалета. Жертвами стали бездомные животные в садовом товариществе «Энергетик», которые получили смертельные и тяжелые травмы.

Ранее суд в Иркутске оштрафовал на 55 тыс. рублей живодера, который в апреле 2024 года расстрелял известную в интернете собаку по кличке Йоко-Йося. Мужчину также обязали выплатить 25 тыс. рублей компенсации хозяйке животного.

