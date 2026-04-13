Юрист ответил, спасет ли опрос родных от потери квартиры по «схеме Долиной»

Опрос родственников собственника квартиры не убережет от потери жилья по «схеме Долиной», заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, свидетельства о надежности продавца от членов семьи не перевесят его утверждения, что он действовал под влиянием мошенников.

Для суда письма родственников, переписка, аудио и видео допускаются как доказательства, однако оцениваются исключительно в совокупности с остальными материалами дела. Даже три письменных подтверждения от членов семьи не перекроют иск, если продавец заявит, что в момент сделки не понимал значения своих действий или действовал под влиянием обмана. Родные подтверждают только свои личные наблюдения, и по ГПК ценность таких сведений прямо зависит от источника осведомленности. Суду нужно понять, когда именно родственник видел собственника, знает ли он цену и условия продажи, — пояснил Русяев.

Он подчеркнул, что справки из психоневрологического диспансера не всегда гарантируют полную защиту при покупке жилья, поскольку информация о психическом здоровье является врачебной тайной. По словам юриста, нотариус должен лично убедиться в дееспособности и волеизъявлении покупателя, а также разъяснить ему суть сделки.

При сборе подтверждений от родственников есть подводные камни с персональными данными. Просто взять у продавца телефоны близких и начать обзванивать без согласия опасно. Нужно отдельное согласие собственника на передачу контактов и самих родственников на обработку данных. Заявление должно содержать не записку «мы не против», а подробный документ с датами общения. Нотариальное заверение подписи при этом подтверждает авторство и дату, но не истинность изложенных фактов, — добавил Русяев

Он подчеркнул, что нотариальная форма сделки и заверения продавца о добровольности и понимании последствий значительно усиливают позицию покупателя. По словам правозащитника, если эти заверения окажутся ложными, покупатель имеет право требовать возмещения убытков или неустойки, даже если договор будет признан недействительным.

Ранее стало известно, что скандальный случай с квартирой певицы Ларисы Долиной побудил риелторов ввести новые меры безопасности для сделок. Теперь при продаже недвижимости требуется подтверждение от родственников владельца.