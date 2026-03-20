Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 16:32

В Узбекистане раскрыли преимущества запуска в стране АЭС Росатома

Замсоветника Хакимов: АЭС в Узбекистане сэкономит 3,6 млрд куб. м газа ежегодно

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Строительство атомной электростанции в Джизакской области, реализуемое в рамках сотрудничества России и Узбекистана, позволит республике ежегодно экономить около 3,6 млрд куб. м природного газа, говорится в докладе замсоветника узбекистанского президента Рахима Хакимова. Реализация проекта позволит покрывать до 15% внутреннего спроса на электроэнергию и диверсифицировать структуру энергобаланса страны, передает ТАСС.

Реализация проекта позволит ежегодно экономить около 3,6 млрд кубометров природного газа и покрывать до 15% внутреннего спроса на электроэнергию, — сказано в документе.

На площадке в Фаришском районе уже ведутся подготовительные работы, необходимые для выхода на этап «первого бетона». В 2024 году госкорпорация «Росатом» и Агентство по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана подписали первый в мире экспортный контракт на строительство в республике атомной станции малой мощности по российскому проекту.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что государственная корпорация обладает обширным портфелем заказов. По его словам, их общая сумма составляет порядка $206–208 млрд.

Узбекистан
АЭС
Росатом
газ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.