В Узбекистане раскрыли преимущества запуска в стране АЭС Росатома Замсоветника Хакимов: АЭС в Узбекистане сэкономит 3,6 млрд куб. м газа ежегодно

Строительство атомной электростанции в Джизакской области, реализуемое в рамках сотрудничества России и Узбекистана, позволит республике ежегодно экономить около 3,6 млрд куб. м природного газа, говорится в докладе замсоветника узбекистанского президента Рахима Хакимова. Реализация проекта позволит покрывать до 15% внутреннего спроса на электроэнергию и диверсифицировать структуру энергобаланса страны, передает ТАСС.

На площадке в Фаришском районе уже ведутся подготовительные работы, необходимые для выхода на этап «первого бетона». В 2024 году госкорпорация «Росатом» и Агентство по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана подписали первый в мире экспортный контракт на строительство в республике атомной станции малой мощности по российскому проекту.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что государственная корпорация обладает обширным портфелем заказов. По его словам, их общая сумма составляет порядка $206–208 млрд.