Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 10:07

Российские власти займутся «реанимацией» «Почты России»

Володин заявил о создании рабочей группы для решения проблем «Почты России»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В будущем «Почта России» должна начать работать эффективнее, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX. По его словам, для решения накопившихся проблем оператора будет создана специальная рабочая группа.

Рассчитываем, что в течение весенней сессии выйдем на законодательные решения многих накопившихся проблем. Наша задача — чтобы «Почта России» была эффективно работающей компанией на всей территории нашей страны, предоставляющей качественные услуги гражданам, независимо от места их проживания, — написал он.

Володин добавил, что жители сообщают о закрытии почтовых отделений, прежде всего в удаленных сельских населенных пунктах. Почтальоны жалуются на низкий уровень заработной платы и тяжелые условия труда, подытожил председатель Госдумы.

Ранее стало известно, что «Почта России» запустила услугу, позволяющую отправлять посылки с использованием только номера мобильного телефона получателя. В пресс-службе уточнили, что для подключения услуги требуется предварительное согласие адресата. Это можно сделать через сайт или мобильное приложение «Почты России».

Почта России
Вячеслав Володин
Госдума
Правительство РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трое человек погибли в ДТП в Калмыкии
Погода в Москве в воскресенье, 8 февраля: ждем потепление до +5 градусов?
Пособнику покушения на генерала предъявили обвинения
В Приморье поймали обокравших людей на 132 млн рублей мошенников
Задержан исполнитель покушения на генерала Алексеева: что известно, кто он
ВСУ остались без «минного» командного пункта на Сумском направлении
Юрист раскрыл, когда могут отключить свет и газ за долги
«Белке в глаз»: в Ростехе оценили возможности российского оружия
Камеры сняли, как стрелявший в генерала Алексеева заходил в подъезд дома
В Госдуме отреагировали на нападение подростка на общежитие вуза в Уфе
С украинского посольства в Москве взыскали внушительные долги
Удары ВСУ по Белгороду 8 февраля: сколько жертв, что со светом и отоплением
Десятки стран готовы приобрести у России боеприпас «Ланцет-Э»
Неуязвимый для РЭБ противника дрон подтвердил свою эффективность
«Поразительно»: в Германии заметили раскол в Евросоюзе из-за Мерца
Ходорковский забыл о своем статусе и получил новый штраф
Появились кадры экстрадиции киллера, стрелявшего в генерала Алексеева
ФСБ продолжит розыск организаторов покушения на генерала Алексеева
Применяющееся в зоне СВО российское оружие вышло на мировой рынок
Российские власти займутся «реанимацией» «Почты России»
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.