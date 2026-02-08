Российские власти займутся «реанимацией» «Почты России»

В будущем «Почта России» должна начать работать эффективнее, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX. По его словам, для решения накопившихся проблем оператора будет создана специальная рабочая группа.

Рассчитываем, что в течение весенней сессии выйдем на законодательные решения многих накопившихся проблем. Наша задача — чтобы «Почта России» была эффективно работающей компанией на всей территории нашей страны, предоставляющей качественные услуги гражданам, независимо от места их проживания, — написал он.

Володин добавил, что жители сообщают о закрытии почтовых отделений, прежде всего в удаленных сельских населенных пунктах. Почтальоны жалуются на низкий уровень заработной платы и тяжелые условия труда, подытожил председатель Госдумы.

Ранее стало известно, что «Почта России» запустила услугу, позволяющую отправлять посылки с использованием только номера мобильного телефона получателя. В пресс-службе уточнили, что для подключения услуги требуется предварительное согласие адресата. Это можно сделать через сайт или мобильное приложение «Почты России».