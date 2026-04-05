Спасатели отправились на поиски исчезнувшей под Красноярском студентки

Под Красноярском возобновили поиски исчезнувшей в январе студентки

В Красноярском крае продолжаются поиски 21-летней девушки, которая бесследно исчезла три месяца назад, сообщил Telegram-канал Kras Mash. Студентка ушла из дома в районе улицы Елены Стасовой и с тех пор не выходила на связь с близкими.

Специалисты возобновили поиск и обследовали 600 квадратных километров лесного массива, используя все доступные технические средства. Операция не принесла результатов, и местонахождение пропавшей до сих пор остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что исчезнувшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла столкнуться с нелегальными золотодобытчиками или так называемыми черными лесорубами. Как уточнил участвовавший в поисках экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко, район реки Маны — крайне опасное место, где регулярно встречаются браконьеры и беглые заключенные.

До этого медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев высказал мнение, что его друг бизнесмен Сергей Усольцев, который пропал вместе с семьей, мог убить жену Ирину и их пятилетнюю дочь Арину. Он объяснил, что на эту мысль его натолкнуло необычное поведение и высказывания Усольцева перед исчезновением.