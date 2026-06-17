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17 июня 2026 в 11:23

Военэксперт ответил, почему Запад вспомнил о дальнобойном оружии для ВСУ

Военэксперт Кнутов: провокации ВСУ заставили ЕС вспомнить о дальнобойном оружии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Провокационные действия ВСУ заставили Евросоюз вспомнить о поставках дальнобойного оружия Киеву, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский систематически прибегает к этой хитрости перед важными мероприятиями.

Вообще произошла серьезная эскалация. После Старобельска ВС России активизировали свои удары [по Украине]. Зеленский воспользовался этим. Во-вторых, мы видим его подлый прием, который он использует много лет подряд. Перед каким-то важным мероприятием он совершает провокацию. В данном случае это атака на Киево-Печерскую лавру. Я не сомневаюсь ни секунды, что это дело рук украинских спецслужб, чтобы Зеленский мог [на саммите G7] размахивать фотографиями, — прокомментировал Кнутов.

Он подчеркнул, что если бы на монастырь действительно упала ракета весом 450 килограммов, она бы разрушила все вокруг, однако пострадала только кровля. По словам военного эксперта, Зеленский умело использует эту ситуацию для пиара и получения определенных преимуществ.

До этого ведь Зеленский был в Лондоне. Там тоже подписали практически ультиматум России — три страны. Потом было хамское письмо украинского президента. То есть уже [в Лондоне] было все согласовано в отношении поставок оружия. Объявили на саммите «Большой семерки», чтобы придать этому более значимость. Это решение не «тройки», а «семерки», включая [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru), — заключил Кнутов.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 согласовали расширение поставок ПВО и дальнобойных систем для Украины. Кроме того, они намерены ужесточить экономические санкции против России.

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