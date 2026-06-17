Жительница Приангарья поблагодарила губернатора за поддержку многодетных

Жительница Иркутской области поблагодарила губернатора Игоря Кобзева за поддержку многодетных семей, пишет Angarsky. По словам женщины, после принятия ряда мер ее мать, воспитавшая восемь детей, досрочно вышла на пенсию. Кроме того, дети из многодетных семей, получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Благодаря прямой линии [с президентом России Владимиром Путиным] и поддержке [губернатора Иркутской области] у наших детей из многодетных семей есть бесплатный проезд. Благодарю за вашу поддержку, — высказалась местная жительница.

Женщина уточнила, что теперь все матери, воспитавшие пятерых и более детей, получают право на досрочную пенсию независимо от наличия трудового стажа. По ее мнению, такие решения становятся возможны именно благодаря взаимодействию властей на федеральном и региональном уровнях.

Ранее жительница кубанского села Соленого Юлия Мородина, родившая девятерых детей, попросила Путина учредить День многодетной семьи. Женщина написала российскому лидеру соответствующее письмо. По ее мнению, такой праздник следует отмечать в сентябре.