Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 10:28

Жительница Приангарья поблагодарила губернатора за поддержку многодетных

Игорь Кобзев Игорь Кобзев Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница Иркутской области поблагодарила губернатора Игоря Кобзева за поддержку многодетных семей, пишет Angarsky. По словам женщины, после принятия ряда мер ее мать, воспитавшая восемь детей, досрочно вышла на пенсию. Кроме того, дети из многодетных семей, получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Благодаря прямой линии [с президентом России Владимиром Путиным] и поддержке [губернатора Иркутской области] у наших детей из многодетных семей есть бесплатный проезд. Благодарю за вашу поддержку, — высказалась местная жительница.

Женщина уточнила, что теперь все матери, воспитавшие пятерых и более детей, получают право на досрочную пенсию независимо от наличия трудового стажа. По ее мнению, такие решения становятся возможны именно благодаря взаимодействию властей на федеральном и региональном уровнях.

Ранее жительница кубанского села Соленого Юлия Мородина, родившая девятерых детей, попросила Путина учредить День многодетной семьи. Женщина написала российскому лидеру соответствующее письмо. По ее мнению, такой праздник следует отмечать в сентябре.

Регионы
Иркутская область
губернаторы
многодетные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, что грозит Лерчек после повторной проверки ее здоровья
Магнитные бури сегодня, 17 июня: что завтра, головные боли, нервозность
В правительстве России раскрыли планы развития арктического региона
В ОП призвали дать многодетным ипотеку под 0%
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 июня: где сбои в России
Почему не работает Telegram сегодня, 17 июня: замедление, заблокируют ли
Таиланд готов увеличить туристический поток из России
В ОП России дали советы, как правильно организовать клумбу во дворе дома
Политолог ответил, что необходимо для завершения украинского конфликта
Цифровой контроль за строительным мусором упростят в Москве
Российскому бизнесу предложили «ворота» в самом сердце Юго-Восточной Азии
ПВО отразила атаку дрона, летевшего на Москву
Возлюбленного Лерчек проверят из-за тренировок блогерши
Врачи Рошаля два часа собирали ногу подростку после страшного падения
Военэксперт ответил, почему Запад вспомнил о дальнобойном оружии для ВСУ
Россияне ощутили на себе переизбыток яиц
Стало известно, где и когда похоронят звезду «Кухни» и «Интернов» Плетневу
Россия передала Белоруссии новые разведывательные дроны
Тру кабачок и пеку лепешки в духовке: вкусные, нежные и под любую начинку
Нетрезвый пермяк проник в подмосковную школу и уснул на лавке
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.