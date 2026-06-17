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17 июня 2026 в 10:21

В Музее Победы презентовали новый детский музыкальный альбом

Фото: АГН «Москва»
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Новый музыкальный альбом «Главные детские песни 5.0», созданный в рамках проекта Музея Победы «Главные детские песни», презентовали 12 июня в День России, рассказал в беседе с НСН гендиректор учреждения Александр Школьник. По его словам, для создания сборника жюри проекта отобрало 50 юных лучших исполнителей из тысячи музыкантов и творческих коллективов. Школьник отметил, что проект музея уже обрел популярность не только в России, но и других странах.

Сейчас наши песни с удовольствием слушают и поют ребята не только в России, но и в братской Белоруссии, а также в других государствах. Мне кажется, что новый альбом получился очень проникновенным и душевным. В него вошли композиции, посвященные нашей прекрасной и неповторимой Родине. Вообще отличительная особенность главных детских песен — гармоничное сочетание искренних и добрых текстов и запоминающихся современных душевных мелодий, — подчеркнул Школьник.

Он добавил, что за годы своего существования проект стал популярен не только среди молодежи, но и в профессиональной музыкальной среде. В частности, в нем участвуют признанные композиторы и известные творческие коллективы. Для детей, в свою очередь, это «путь в большой музыкальный мир», заключил Школьник.

Ранее сообщалось, что среди ключевых мемориальных объектов, посвященных войне, россияне всех возрастов выделяют Музей Победы и Мамаев курган, а также Центральный музей Вооруженных сил и Музей обороны и блокады Ленинграда. Также отмечается, что высокой популярностью пользуются местные музеи в различных регионах.

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