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17 июня 2026 в 10:15

Врач раскрыла, как распознать аллергию на плесень в квартире

Врач Логина: частое чихание может быть реакцией на плесень в бытовой технике

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Частое чихание в квартире может указывать на наличие плесени в бытовой технике, заявила NEWS.ru иммунолог-аллерголог Надежда Логина. По этой причине она посоветовала обрабатывать приборы лимонной кислотой.

Аллергия на плесневые грибы — не редкость. В этом случае человек чувствует, что у него возникает затрудненное дыхание в теплую, влажную погоду, в помещении, где есть кондиционеры и увлажнители воздуха. При этом плесень может активно развиваться в самом приборе при его неправильной обработке. Клинически это проявляется чаще всего в виде ингаляционных симптомов: заложенность носа, ринорея и чихание. Кожные проявления возникают реже, — поделилась Логина.

Она отметила, что существует более 2 тыс. видов плесени. По словам иммунолога, грибы и споры очень устойчивы, так как могут выживать даже в холодном климате. При этом, добавила специалист, когда они попадают в благоприятные условия, они быстро восстанавливаются и начинают размножаться.

Плесневые грибы круглый год находятся в атмосферном воздухе. Теплая влажная погода, прелая листва — это те условия, при которых их концентрация существенно увеличивается. Поэтому проявление сезонных обострений аллергии происходит ранней весной или поздней осенью, когда тепло и влажно. Всю бытовую технику, кроме того, что ее надо регулярно мыть, следует обрабатывать лимонной кислотой, — заключила Логина.

Ранее иммунолог-аллерголог Елена Москаева заявила, что быстро распространяющийся тополиный пух сам по себе не вызывает аллергии и не представляет опасности для людей. При этом, по ее словам, он может переносить растительноядных фитопаразитов, которые также безвредны для человека.

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