19 апреля 2026 в 17:29

Политолог ответил, почему Харрис вернулась в медиаполе и критикует Трампа

Политолог Дудаков: Харрис хочет взять реванш и стать президентом США

Камала Харрис
Бывший вице-президент США Камала Харрис хочет взять реванш и принять участие в следующих выборах главы государства, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По мнению собеседника, именно поэтому она активно комментирует политическую повестку и критикует президента страны Дональда Трампа.

Камала Харрис объясняет свое унизительное поражение в 2024 году тем, что ей пришлось войти в президентскую гонку крайне поздно, по сути, только в июле — августе, буквально за несколько месяцев до выборов. Харрис уверена, что, если бы она провела полноценную избирательную кампанию, она бы смогла выиграть у Трампа и стать президентом. Хотя Харрис показала грандиозную политическую некомпетентность в рамках этой кампании. Она потратила примерно $1,5 млрд демократов на расходы своего предвыборного штаба, при этом проиграв во всех колеблющихся штатах — семь из семи, за которые шла борьба на президентских выборах. То есть эти деньги были буквально слиты в унитаз, — сказал Дудаков.

Политолог не исключил, что Харрис попытается участвовать в следующих президентских праймериз 2028 года. Он отметил, что рейтинг Харрис примерно на том же уровне, что и у губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который пытается представить себя главным борцом с Трампом и трампизмом.

Я думаю, что если она пойдет на эти праймериз, то ключевая борьба будет идти между ней и Гэвином Ньюсомом. И здесь ей все-таки придется нелегко, потому что очень многие партийные спонсоры и доноры в США обожглись на ее кампании: они потратили огромные деньги, и их вложения не оправдались. Ей придется постараться вернуть доверие как партийной элиты, так и партийного электората на будущих демократических праймериз. Думаю, что у Гэвина Ньюсома все-таки шансов победить на этих праймериз и потом пойти в президенты от Демократической партии побольше, чем у Камалы Харрис, — резюмировал Дудаков.

Ранее Харрис заявила, что Трамп предпринял «жалкую попытку» отвлечь общественность от дела финансиста Джеффри Эпштейна при помощи войны в Иране. По ее мнению, Вашингтон оказался втянут в конфликт премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, хотя американский народ не хочет в нем участвовать.

Софья Якимова
С. Якимова
