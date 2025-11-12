Женщина ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни Unilad: британка ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни

Жительница Донкастера (Великобритания) Челси Шилдс потеряла зрение всего через пять дней после свадьбы, сообщает Unilad. Врачи диагностировали у нее редкое функциональное неврологическое расстройство, из-за которого мозг перестает корректно взаимодействовать с телом.

Изначально врачи подозревали рассеянный склероз, однако состояние женщины стремительно ухудшалось, появились сильные головные боли, судороги и потеря подвижности. После госпитализации британке поставили диагноз — функциональное неврологическое расстройство, при котором нарушается связь между мозгом и телом.

Я никогда не слышала о таком диагнозе. Он может проявляться по-разному: от судорог до паралича. У меня туман в голове, слабость в ногах, я почти всегда хожу с тростью или костылями. Иногда просто не чувствую ног, — рассказала Шилдс.

Несмотря на прием свыше 20 лекарств в день, женщина постоянно испытывает боль. После постановки диагноза она создала страницу в соцсетях, на которой рассказывает о своем опыте.

