Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 16:01

Женщина ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни

Unilad: британка ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Донкастера (Великобритания) Челси Шилдс потеряла зрение всего через пять дней после свадьбы, сообщает Unilad. Врачи диагностировали у нее редкое функциональное неврологическое расстройство, из-за которого мозг перестает корректно взаимодействовать с телом.

Изначально врачи подозревали рассеянный склероз, однако состояние женщины стремительно ухудшалось, появились сильные головные боли, судороги и потеря подвижности. После госпитализации британке поставили диагноз — функциональное неврологическое расстройство, при котором нарушается связь между мозгом и телом.

Я никогда не слышала о таком диагнозе. Он может проявляться по-разному: от судорог до паралича. У меня туман в голове, слабость в ногах, я почти всегда хожу с тростью или костылями. Иногда просто не чувствую ног, — рассказала Шилдс.

Несмотря на прием свыше 20 лекарств в день, женщина постоянно испытывает боль. После постановки диагноза она создала страницу в соцсетях, на которой рассказывает о своем опыте.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Неронов предупредил, что употребление самогона может привести к слепоте и даже летальному исходу из-за высокого содержания метанола. По его словам, в домашних условиях невозможно выявить, сколько в напитке метанола и токсичных примесей.

заболевания
слепота
Великобритания
свадьбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд взялся за спор о месте жительства детей Товстик
Суд поставил точку в слухах о разводе Богатырева и Арнтгольц
Владимира Симонова проводили в последний путь
Мошенников из Перми осудили за инсценировку ДТП
Раскрыты детали оставившего школьника без пальцев в Красногорске СВУ
Песков раскрыл критерии выбора гостей для кремлевской квартиры Путина
Зеленский готовит санкции против двух фигурантов скандала с «Энергоатомом»
Новая угроза, истерика или провокации? Как используют взрыв в Красногорске
В Дагестане арестовал за взятку директора медучилища
«Жрет изнутри»: Песков рассказал, что погубит нынешнее руководство Украины
Акинфеев объяснил, почему не читал автобиографии спортсменов
Песков заявил об открытости России к переговорам с Украиной
В Кремле указали еще одну цель атак Киева на мирные объекты
Песков объяснил, кто поощряет Киев к продолжению конфликта
В Госдуме высказались о словах Кличко про снижение возраста мобилизации
В Госдуме оценили идею разрешить россиянам работать на больничном
Главный напиток ноября — согревающий безалкогольный глинтвейн: 7 рецептов
Путин обсудил с Токаевым работу Каспийского консорциума
Токаев рассказал, как воспринимают Путина в мире
Экс-советник министра энергетики Украины попал в черный список Киева
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.