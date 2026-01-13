Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 14:10

Эксперт раскрыл, когда за перевод с карты на карту придется платить налог

Юрист Алиев: перевод на карту облагается налогом в случае экономической выгоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При поступлении денег на банковскую карту в некоторых случаях возникает обязанность заплатить с этой суммы налог на доходы, заявил NEWS.ru юрист, эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Магомедали Алиев. По его словам, ключевое значение имеет природа перевода. НДФЛ облагается только оплата товаров, работ или услуг, в то время как личные переводы между людьми освобождены от налога, пояснил он.

Сам по себе факт поступления денег на карту не является основанием для уплаты НДФЛ. Налог взимается только с дохода. Ключевой принцип: перевод облагается налогом, если он представляет экономическую выгоду, то есть оплату товаров, работ или услуг, — сказал Алиев.

Как пояснил юрист, законодательство прямо освобождает от налогообложения денежные подарки от физических лиц, независимо от суммы и родства. Также НДФЛ не нужно платить при возврате долга, переводах между близкими родственниками и при компенсации совместных трат — например, за общий подарок или ужин в ресторане. В этих случаях, по словам эксперта, перевод не считается доходом. Отдельно Алиев отметил, что с официальной зарплаты налог всегда удерживает и перечисляет работодатель, поэтому сотруднику беспокоиться не о чем.

Ранее в Федеральной налоговой службе сообщили, что если в Новый год налогоплательщик получил в подарок квартиру, машину или акции не от близкого родственника, он обязан самостоятельно рассчитать НДФЛ. Декларацию по форме 3-НДФЛ нужно подать до 30 апреля следующего года, а сам налог уплатить до 15 июля.

