Единый QR-код для всех: как с 1 сентября изменятся переводы денег в России

Единый QR-код для всех: как с 1 сентября изменятся переводы денег в России

С 1 сентября российские банки должны будут использовать универсальный QR-код при любых денежных переводах, следует из письма первого зампреда Центробанка (ЦБ) Дмитрия Тулина. Эксперты оценивают этот переход позитивно. NEWS.ru рассказывает, в чем заключаются ключевые преимущества нововведения и как оно упростит процесс оплаты покупок.

Что дает внедрение единого QR-кода

Единый QR-код даст гражданам право самостоятельно выбирать банковское приложение для оплаты товаров и услуг, рассказал NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Этот код будет работать через общую, равноудаленную для всех участников инфраструктуру, что позволит людям самостоятельно выбирать, через какое приложение или банк совершить платеж, не сталкиваясь с ограничениями. Это должно улучшить опыт покупателей и дать им больше свободы выбора», ― объяснил депутат.

По словам и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светланы Фруминой, внедрение единого QR-кода, разработанного Национальной системой платежных карт (НСПК), — важный этап в развитии платежной инфраструктуры России.

«Этот инструмент позиционируется как универсальный платежный идентификатор, который обеспечивает доступ к различным способам оплаты — от системы быстрых платежей (СБП) до рассрочек, а в перспективе — до цифрового рубля», — пояснила она.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В чем особенность единого QR-кода

Особенность единого QR-кода заключается в его инфраструктурной нейтральности, объяснила Фрумина.

По сути, QR-код не является конкурентом банковским продуктам, а, напротив, служит техническим стандартом, одинаково доступным для всех участников рынка. Такой подход, по мнению регулятора, позволяет выстроить систему на принципах равнодоступности и равноудаленности, отмечают эксперты.

В отличие от привычных QR-кодов, генерируемых в рамках закрытых банковских экосистем, универсальный код от НСПК может быть считан и использован через любое банковское приложение, подключенное к СБП, уточнила Фрумина.

Что изменится для покупателя с введением единого QR-кода

Основное изменение для покупателя будет состоять в том, что на кассе предоставят один универсальный QR-код вместо нескольких разных кодов от отдельных банков, пояснил NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

«Покупателю надо будет просто отсканировать этот код, открыв камеру на смартфоне или в банковском приложении, проверить реквизиты, сумму и назначение платежа, затем выбрать способ оплаты, платежное приложение и подтвердить оплату», — рассказал он.

Это, как считает эксперт, повысит удобство для покупателя. Таким образом, исключаются ситуации, при которых QR-код на кассе не считывается вашим банковским приложением и приходится искать другие варианты оплаты покупки, уточнил он.

Что еще важно знать о едином QR-коде

Поскольку в одном QR-коде могут быть доступны разные способы платежа, покупатель сможет выбрать наиболее подходящий и выгодный для него с учетом доступных кешбэков и выбранных программ лояльности банков, рассказал Додонов.

Как отмечают эксперты, если магазин предлагает возможность рассрочки, то в окне оплаты появится и такая функция. Кроме того, при оплате единым QR-кодом предусмотрена возможность оплаты части покупки баллами по программе лояльности банка или магазина. Все эти способы оплаты можно выбрать в едином окне, которое появляется после сканирования кода.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В результате с внедрением единого QR-кода привычный процесс оплаты покупок станет более удобным и гибким, считает Фрумина. Вместо того чтобы быть привязанным к конкретному банковскому приложению или карте, пользователь может выбрать наиболее подходящий способ оплаты прямо в момент покупки.

«Такая система повышает прозрачность потребительских расходов, а также снижает зависимость от наличных денег и банковских карт. Однако для использования инструмента обязательно нужен интернет и камера, позволяющая отсканировать QR-код», — заключила экономист.

Читайте также:

В Госдуме рассказали о едином QR-коде для всех платежей с сентября

Банки переведут на единый QR-код

Миллионы россиян получат льготы через QR-код