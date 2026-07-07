Рыбалка в Подмосковье: где и когда клюет плотва на поплавок в июле

Ловля плотвы в июле на поплавок в Подмосковье: время клева и рецепты прикормки

Рыбалка в Подмосковье: где и когда клюет плотва на поплавок в июле

Середина лета в Подмосковье — время, когда плотва становится капризной из-за жары, но при правильном подходе именно сейчас можно приехать домой с шикарным уловом. Сезон ловли плотвы на поплавок в Подмосковье активно идет с июня, когда температура воды прогревается до +18–22 °C и выше. Рыба держится в комфортных слоях, активно кормится и хорошо отзывается на прикормку.

Как подобрать снасть и ловить плотву на поплавок в июле

В июле плотва в Подмосковье предпочитает затененные участки, бровки у зарослей, места с песчаным или слабозаиленным дном. В сильную жару она уходит глубже или ближе к берегу в тень, а на реках держится в затишках с умеренным течением. Лучшая тактика — мобильная ловля с частыми перезабросами и прикармливанием точки. На озерах и водохранилищах ищите прогалы в траве и перепады глубин. Ночью и на зорях рыба подходит ближе к берегу, днем в жару лучше ловить в полводы или у дна в тени.

Выбирайте маховое удилище 5–7 метров с глухой оснасткой. Леска 0,14–0,18 мм, поводок флюорокарбон 0,12–0,14 мм длиной 20–50 см.

Поплавок — удлиненной формы (веретено или капля) с яркой антенной, грузоподъемностью 1–4 г в зависимости от глубины и ветра. Огрузка распределенная для чувствительности.

Крючок № 14–18. Насадки: мотыль, опарыш, червь, тесто, перловка, кукуруза.

Забрасывайте в прикормленную точку, ведите оснастку медленно с придержками. В жару экспериментируйте с глубиной — от дна до полводы.

Рыбалка в Подмосковье: где и когда клюет плотва на поплавок в июле Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Тактика рыбалки в реках и озерах в жару

Днем на реках плотва лучше ловится в утренние и вечерние часы в затишках и у бровок. Ночью и на зорях используйте более тяжелую оснастку и ловите ближе к берегу. На озерах разница меньше — ищите тень и глубину 1,5–3 м. В сильный зной рыба активнее в полводы или у поверхности в облаке прикормки. Делайте короткие проводки с остановками — это провоцирует поклевку.

Рецепты надежной прикормки для июльской плотвы

Плотва в июле любит легкую, пылящую прикормку, которая создает столб мути. Добавляйте в смесь насадку и сладкие ароматы (ваниль, мед). Готовьте небольшими порциями, чтобы не перекормить.

Рецепт 1. Универсальная пылящая (на 2 кг). Панировочные сухари — 500 г, жмых подсолнечный — 400 г, вареная перловка — 300 г, отруби — 300 г, сухое молоко — 100 г, ванилин или кориандр. Увлажняйте до консистенции, чтобы шар слегка рассыпался. Отлично работает на реках и озерах.

Рецепт 2. Летняя сладкая. Панировочные сухари — 600 г, кукурузная мука — 300 г, молотые жареные семечки — 200 г, сухое молоко — 150 г, сахарная пудра и ваниль, мед. Добавьте немного вареной кукурузы. Создает привлекательное облако в теплой воде.

Рецепт 3. Простая домашняя. Пшено или перловка (вареная), панировочные сухари, молотое печенье, сухое молоко, рубленый червь или опарыш. Для вязкости — овсянка. Главное — мелкая фракция и пыление.

С правильной прикормкой, легкой оснасткой и вниманием к поведению плотвы в Подмосковье июльская рыбалка принесет настоящий азарт и богатый улов. Приезжайте домой с полным садком, отдыхайте душой у воды и делитесь трофеями с близкими. Хорошего клева и теплых зорь!

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