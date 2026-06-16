Летняя рыбалка — отдельное удовольствие даже для искушенных рыбаков: ранний подъем и недосып компенсируются теплым воздухом, запахом чистой воды, видом ярких кувшинок у берега и «пляшущим» поплавком на фоне розового рассвета. Именно в это время года, летом, пруды Московской области полны карасей — и рыболов, который знает несколько нехитрых секретов, привезет домой не горстку серебристых мелких рыбешек, а полное ведро солидных «лаптей».

Поведение карася летом: что надо знать рыбаку

Карась в летних прудах живет активной, но режимной жизнью. После нереста (май — начало июня) он немного «болеет», держится у дна в зарослях камыша и кувшинок, восстанавливается. К середине июня приходит в форму, но с прогревом воды до +20 градусов и выше уходит чуть глубже и осторожнее реагирует на грубую снасть. Днем карась стоит в «окнах» среди водорослей, под нависшими кустами, в тени на глубине 1–2 м, а кормиться выходит утром и вечером — особенно охотно в слегка ветреную погоду, когда вода перемешивается и насыщается кислородом. Интересная особенность карася в прудах — он умеет вертикально подниматься с самого дна к поверхности и «чавкать» у воды, перехватывая корм.

В июне и июле рыбалка требует деликатности. Леска — не толще 0,12–0,14 мм, крючок — № 12–14, поплавочная удочка или маховое удилище — 2,7–3,5 м. Прикормка обязательна: 4-5 плотных шаров перед первым забросом прямо в точку ловли и пауза между докормами не менее 15–20 минут. Состав прикормки: основа из геркулеса или магазинной смеси плюс 20–30% вареной перловки. Запах решает: подсолнечное масло, ваниль или укроп в прикормке работают летом очень хорошо.

Летний карась в Подмосковье: тактика, снасти и богатый улов на пенопласт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пенопласт и перловка: что это и почему работает

Два лучших летних сочетания для карася — это вареная перловка и шарик пенопласта. Они не конкурируют, а дополняют друг друга.

Перловка варится альденте — с упругой серединкой, чтобы крепко держалась на крючке; после варки зерно томят в термосе 30–40 минут; насаживают вдоль бороздки, жало выходит с другой стороны.

Пенопласт — маленький шарик (2–4 мм) насаживается на крючок так, чтобы жало оставалось открытым; работает в паре с кормушкой-пружиной: крючок с пенопластом приподнимается над дном на 2–5 см и хорошо заметен карасю.

Пенопласт рыбе не вредит: карась его не глотает, а пробует на вкус — и если рядом есть прикормка, сразу переключается; пенопласт служит лишь поплавком для крючка, поднимая насадку над илом.

Лучшая тактика на заиленных прудах такова: сначала шарик пенопласта, затем зерно перловки или опарыш поверх него. Однако некоторые опытные рыбаки делают наоборот: сначала на крючок насаживается опарыш, потом пенопласт — и тоже ловят карася на ура. Так что, если первый вариант у вас не дает поклевок, смело меняйте порядок «посадки» наживки: карась капризен, и небольшой эксперимент на месте часто решает исход улова.

Где в Подмосковье искать карася летом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где в Подмосковье искать карася летом

Карась живет почти в каждом пруду Московской области — это один из самых неприхотливых видов. Несколько проверенных мест:

Рыболовный клуб в Раменском районе — пруды и реки, стабильный улов карася, щуки, судака. Специальный комплекс в деревне Петряиха — чистые пруды с хорошим поголовьем карася от 250 рублей за килограмм. Локации в деревне Дулово — популярные базы с удобным подходом к воде и ухоженными прудами. На бесплатной рыбалке карась встречается практически в любом пруду МО — у деревень, вдоль малых рек, в старых запрудах.

Для успешной рыбалки ищите места с камышом, кувшинками и медленным течением — карась любит именно такие тихие уголки.

Рыбакам Подмосковья, которые собрались на пруд за карасем в июне-июле, стоит учесть один главный совет: приезжайте на воду к рассвету. Летом именно первые два утренних часа дают 70–80% всего дневного улова — потом карась уходит в глубину и тень, и добыть его куда сложнее. Не жалейте прикормки, ставьте две-три удочки в разных точках, и удача сама потянется к вашему берегу.

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