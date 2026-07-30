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30 июля 2026 в 15:57

Два похожих порошка с разным эффектом: где нужен медный, а где железный купорос

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Медный и железный купорос часто лежат у дачников рядом, но работают они совершенно по-разному. Ошибка в выборе препарата может не помочь растениям, а даже создать лишние проблемы. Поэтому важно знать, какое средство и когда использовать.

Медный купорос применяют в основном для профилактики грибковых заболеваний и обеззараживания почвы. Он особенно полезен на торфяных и песчаных грунтах с недостатком питательных веществ, а также подходит для обработки мест хранения урожая и инвентаря.

Железный купорос используют, когда уже появились проблемы: грибковые инфекции, мох или лишайники на деревьях. Он также помогает при хлорозе, связанном с нехваткой железа. Но применять его без необходимости не стоит — средство более агрессивное. Добавлять железный купорос в побелку для деревьев нельзя.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь всегда выбирает препарат по задаче, а не по привычке. Дополнительно перед обработкой внимательно осматривайте растения — иногда проблему можно решить более мягкими средствами без лишней химии.

Ранее сообщалось, что комнатные растения не только делают жилье уютнее, но и помогают создать приятную атмосферу. Многие считают, что правильно подобранные цветы способны добавить дому гармонию, спокойствие и даже привлечь благополучие.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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