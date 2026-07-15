Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 12:42

Забудьте о бесконечной прополке: натуральное средство с гвоздичным маслом поможет от сорняков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Избавиться от сорняков можно не только с помощью магазинных гербицидов. Многие дачники используют натуральный раствор с эфирным маслом гвоздики, который помогает быстро подсушить нежелательную траву и не требует сложного приготовления.

Для раствора смешайте 800 мл воды, 200 мл 9%-го уксуса, 15–20 мл эфирного масла гвоздики и 1 столовую ложку жидкого мыла. Перед использованием хорошо встряхните смесь и опрыскайте сорняки в сухую солнечную погоду. Молодая трава засыхает быстрее, а для многолетних сорняков раствор лучше точечно вносить под корень. При этом важно избегать попадания средства на культурные растения, чтобы не повредить их.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что молодые сорняки после обработки заметно быстрее теряют силу. Дополнительно стоит удалять засохшую траву вместе с остатками корней — так грядки дольше останутся чистыми.

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем.

Проверено редакцией
Читайте также
Зелень к осени: как правильно посеять кинзу, руколу и шпинат
Семья и жизнь
Зелень к осени: как правильно посеять кинзу, руколу и шпинат
Белый лук многие недооценивают: чем он отличается от обычного и почему его стоит посадить
Общество
Белый лук многие недооценивают: чем он отличается от обычного и почему его стоит посадить
Ахоржак сметут еще до зимы: острая армянская закуска, которую первой достают из погреба
Общество
Ахоржак сметут еще до зимы: острая армянская закуска, которую первой достают из погреба
Жирный налет исчезает на глазах: кухонный трюк с обычными средствами из шкафа
Общество
Жирный налет исчезает на глазах: кухонный трюк с обычными средствами из шкафа
Затишье перед новой волной: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 14–16 июля
Семья и жизнь
Затишье перед новой волной: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 14–16 июля
дачники
уксус
сорняки
обработки
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог рассказала, какая ягода способна серьезно навредить зубам
ВС России обрушили удары по штабу бригады «Птахи Мадьяра»
В Кремле оценили возможность Сербии стать посредником в переговорах
Пригожин раскрыл свое отношение к откровенным фотографиям Валерии
Наступление ВС РФ на Харьков 15 июля: лютые удары, контроль над Купянском
Поезд насмерть сбил человека в Екатеринбурге
Журналист из Литвы оказался фигурантом громкого дела в России
Автоэксперт ответил, как ситуация с топливом отразится на рынке машин
«Свежая порция»: в Кремле заявили о новых «страшилках» про Россию
«Возможно, ошибся»: Масалитин объяснил поражение Франции от Испании на ЧМ
Российские тхэквондистки завоевали серебряные медали в финале Кубка мира
Песков рассказал о занятости США на Ближнем Востоке
В Кремле раскрыли, когда США займутся Украиной
Песков обвинил Прибалтику в промывании мозгов населению
«Все логично»: тренер Билялетдинов о матче Франция — Испания на ЧМ-2026
Путину доложили о паводках на Урале
Диетолог дала советы по заморозке ягод
Диетолог рассказал о неожиданной пользе огурцов
Песков раскрыл, за какими заявлениями в США следит Кремль
«Не дать в обиду»: Поддубный призвал защитить основательницу SOS Donbass
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.