Забудьте о бесконечной прополке: натуральное средство с гвоздичным маслом поможет от сорняков

Забудьте о бесконечной прополке: натуральное средство с гвоздичным маслом поможет от сорняков

Избавиться от сорняков можно не только с помощью магазинных гербицидов. Многие дачники используют натуральный раствор с эфирным маслом гвоздики, который помогает быстро подсушить нежелательную траву и не требует сложного приготовления.

Для раствора смешайте 800 мл воды, 200 мл 9%-го уксуса, 15–20 мл эфирного масла гвоздики и 1 столовую ложку жидкого мыла. Перед использованием хорошо встряхните смесь и опрыскайте сорняки в сухую солнечную погоду. Молодая трава засыхает быстрее, а для многолетних сорняков раствор лучше точечно вносить под корень. При этом важно избегать попадания средства на культурные растения, чтобы не повредить их.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что молодые сорняки после обработки заметно быстрее теряют силу. Дополнительно стоит удалять засохшую траву вместе с остатками корней — так грядки дольше останутся чистыми.

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