Обжарили и готово: приготовьте сочного тунца за считаные минуты

Семья и жизнь

Как приготовить стейк из тунца — рецепт для вкусного ужина на сковороде за 2 минуты

Этот способ объясняет, как приготовить стейк из тунца, — рецепт для вкусного ужина буквально за 2 минуты. Ключ — экстремально горячая сковорода и краткая обжарка: внутри рыба должна остаться розовой, иначе она станет резиновой.

Ингредиенты: стейк тунца (2 шт. по 150 г), соевый соус (1 ст. л.), кунжутное масло (1 ч. л.), сок лимона (1 ч. л.), чеснок (1 зубчик), черный перец и соль по вкусу, кунжут (1 ст. л.).

Как готовить: рыбу не моют — достаточно промокнуть. Сковороду разогревают до легкого дыма, смазывают маслом. Обжаривают по 45–60 секунд с каждой стороны (толщина 2–3 см). Сразу снимают, дают «отдохнуть» 1 минуту.

Время по толщине:

1,5–2 см — 30–40 секунд;

2–3 см — 45–60 секунд;

4 см — до 90 секунд.

Ошибка новичков — держать дольше: белок уплотняется, и тунец становится жестким. Именно так и портится даже самый дорогой кусок.

В итоге секрет того, как приготовить стейк из тунца, — рецепт для вкусного ужина — сводится к простому правилу: жарить быстро, не пересушивать и не трогать лишний раз.

Калорийность на 100 г: 180 ккал.

БЖУ: 24,2/7,8/1,1.

