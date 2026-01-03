Атака США на Венесуэлу
03 января 2026 в 19:37

В России сделали категоричное заявление об «этапировании» Мадуро в США

МИД России призвал США и Венесуэлу решать эскалацию путем диалога

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency/Global Look Press
Россия призывает США и Венесуэлу решать эскалацию путем диалога, следует из заявления МИД РФ. В ведомстве потребовали от Вашингтона освободить президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, вывезенных в Нью-Йорк.

Подчеркиваем необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога, — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и его жену вывезли из Венесуэлы на вертолете и посадили на корабль. Он уточнил, что их доставят в Нью-Йорк. По словам главы Белого дома, подготовка к «захвату» Мадуро велась в течение четырех дней. Операция переносилась из-за плохой погоды.

Генпрокурор США Пэм Бонди между тем сообщила, что Мадуро и его супруге предъявили обвинения в суде Южного округа Нью-Йорка в наркотерроризме, ввозе запрещенных веществ и владении оружием. Президент и его жена предстанут перед американским правосудием, уточнила она.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что операция в венесуэльском Каракасе показала необходимость для любого государства максимально укреплять свои вооруженные силы. По его словам, надежную защиту страны может обеспечить только наличие мощного ядерного потенциала.

Николас Мадуро
Венесуэла
США
МИД РФ
