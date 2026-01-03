В России сделали категоричное заявление об «этапировании» Мадуро в США

Россия призывает США и Венесуэлу решать эскалацию путем диалога, следует из заявления МИД РФ. В ведомстве потребовали от Вашингтона освободить президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, вывезенных в Нью-Йорк.

Подчеркиваем необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога, — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и его жену вывезли из Венесуэлы на вертолете и посадили на корабль. Он уточнил, что их доставят в Нью-Йорк. По словам главы Белого дома, подготовка к «захвату» Мадуро велась в течение четырех дней. Операция переносилась из-за плохой погоды.

Генпрокурор США Пэм Бонди между тем сообщила, что Мадуро и его супруге предъявили обвинения в суде Южного округа Нью-Йорка в наркотерроризме, ввозе запрещенных веществ и владении оружием. Президент и его жена предстанут перед американским правосудием, уточнила она.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что операция в венесуэльском Каракасе показала необходимость для любого государства максимально укреплять свои вооруженные силы. По его словам, надежную защиту страны может обеспечить только наличие мощного ядерного потенциала.