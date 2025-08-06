Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Раскрыто, что могло попасть на камеру южнокорейского рыбака

Ученый Александров: южнокорейский рыбак принял кучу грязи за чудовище

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Южнокорейский рыбак, вероятно, принял за подводное чудовище кучу мусора, рассказал NEWS.ru один из руководителей организации «Космопоиск» Сергей Александров. Он прокомментировал новость о том, что в Сеуле в реке мужчина заснял огромный неопознанный движущийся предмет. По словам эксперта, редкие морские животные в крупные города обычно не заплывают.

Бывают разные случаи встречи с необъяснимым, правда, в центре Сеула это может быть все что угодно. Скорее всего, это просто какая-то грязь. Не думаю, что найдется редкое животное, которое туда заплывет, — заметил Александров.

По его словам, в океане есть много чего неизученного. Например, чуть меньше ста лет назад удалось поймать кистеперую рыбу (или латимерию), которая прожила много тысячелетий. Также ее называют «живым ископаемым». Эксперт отметил, что вероятна встреча и с другими крупными животными.

В том числе легендарный морской змей в какой-то форме. В океане он вполне мог дожить до современности. Однако часто мы имеем дело с мифами, которые выдумывают люди, — отметил эксперт.

Ранее рыбак из Южной Кореи рассказывал, как встретил в реке существо, напоминающее гигантскую змею толщиной больше человеческого тела и длиной от шести до десяти метров. Чудище кружило рядом с мужчиной около 20 минут. Он подчеркнул, что за 20 лет увлечения рыбалкой ничего подобного не видел.

