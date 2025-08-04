Крупнейший город США предупредили о подходе древней аномалии

Крупная геологическая аномалия постепенно перемещается в сторону Нью-Йорка, сообщает британский таблоид Daily Mail. Речь идет о Северной Аппалачской аномалии — массиве горячих пород шириной 350 километров, расположенном на глубине 200 километров.

Этот объект распространяется на штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд и Вермонт. До сих пор подобные загадочные подземные образования наблюдались только вблизи вулканов или на границах тектонических плит, — сказано в публикации.

Особенность данной аномалии заключается в ее необычном расположении — в глубине континентальной плиты, а не в традиционных вулканических зонах. По расчетам ученых, аномалия может достичь территории Нью-Йорка примерно через 15 млн лет. Это уникальное геологическое явление продолжает изучаться специалистами, которые пытаются понять природу его происхождения и возможное влияние на земную поверхность в отдаленном будущем.

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