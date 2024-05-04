Насиловавший детей маньяк Рябикин вышел на свободу. Почему его выпустили?

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Орудовавший в Самаре педофил Дмитрий Рябикин вышел на свободу и вернулся по месту жительства. В нулевые годы он изнасиловал девять девочек в городе. По решению суда 9 июля 2008 года ему было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима одновременно с принудительным лечением у психиатра. Подробности преступлений «интеллигентного насильника», а также история его задержания — в материале NEWS.ru.

Как в Самаре появился маньяк

По версии следствия, 28-летний Рябикин совершил первое изнасилование в декабре 2005 года. Его жертвой стала 10-летняя девочка. По данным следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Самарской области, Рябикин подкарауливал своих жертв во дворах жилых домов, когда те возвращались домой из школы. Мужчина заходил за приглянувшейся ему девочкой в подъезд, после чего нападал на нее.

По данным местной редакции aif.ru, в 2006 году в Самаре поползли слухи о том, что в городе орудует маньяк. Правоохранительным органам не сразу удалось выйти на след злоумышленника. С 2006 по 2007 год мужчина совершил восемь преступлений. Все жертвы насильника были не старше 13 лет.

Однако о том, что речь идет о целой серии преступлений, совершенных одним и тем же человеком, следователи догадались позднее. Изначально они не связывали различные эпизоды между собой. Как правило, напуганные, находящиеся в состоянии шока девочки не могли внятно рассказать о том, кто над ними издевался. Они не запомнили особых примет преступника. При этом все жертвы утверждали, что от него пахло алкоголем.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как попался педофил Рябикин

14 мая 2007 года Рябикин совершил последнюю попытку изнасилования в районе Воронежских озер в Самаре. В тот день две подруги возвращались домой с тренировки. 12-летние девочки жили в одном подъезде многоэтажки и поднимались домой не на лифте, а по лестнице.

Одна несовершеннолетняя зашла домой, а вторая продолжила подниматься по лестнице, поскольку ее квартира находилась на другом этаже. В тот момент Рябикин, следивший за девочками, напал на нее. Насильник схватил ребенка, зажал ей рот и начал трогать ее тело. Через несколько минут девочке удалось вырваться и добежать до квартиры подруги. Ее родители мгновенно сообразили, что случилось. Отец второй девочки Сергей Родин бросился на улицу догонять педофила.

Издание «Самарская пресса» писало, что мужчина, а также присоединившиеся к нему соседи гнались за Рябикиным. Злоумышленник, скрываясь от погони, прямо в обуви и одежде прыгнул в озеро и поплыл к другому берегу. Однако там его уже поджидали местные жители. Рябикин долго отказывался выходить из воды. В итоге его задержали и доставили в милицию.

Почему Рябикин стал нападать на детей

В ходе следственных действий некоторые пострадавшие опознали Рябикина. В остальных случаях его причастность к преступлениям была подтверждена в результате проведенной экспертизы. Мужчина признал свою вину лишь по нескольким эпизодам.

По версии сотрудников правоохранительных органов, после развода с женой Рябикин стал испытывать отвращение к половозрелым женщинам, «у него усугубилась имеющая склонность к гетеросексуальной педофилии».

«Он стал испытывать дискомфорт как в общественной жизни, так и во взаимоотношениях с противоположным полом», — сообщили в Следственном комитете.

Фото: НАК

Рябикин составил план охоты на детей. Он знал, что в обеденное время, а также после шести часов вечера в школах и кружках заканчиваются занятия и дети возвращаются домой. Он совершал преступления на территории Кировского и Промышленного районов Самары.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, несмотря на свои противоестественные сексуальные наклонности, Рябикин был признан психически вменяемым. Его действия «носили последовательный и целенаправленный характер».

Что известно о педофиле Рябикине

Сотрудники правоохранительных органов окрестили Рябикина «интеллигентным насильником». Мужчина элегантно выглядел и практически всегда был аккуратен в одежде: носил белую рубашку, галстук, в руках у него был дипломат.

На момент задержания Рябикину было 30 лет. Он работал менеджером в «Электротехнической компании». Мужчин был разведен, у него был ребенок. В последнее время он проживал с гражданской супругой в квартире ее матери.

В ходе допросов Рябикин сообщил, что во время нападения на девочек чувствовал себя плохо, у него было помутнение сознания. Мужчина также утверждал, что после развода стал испытывать отвращение к взрослым женщинам и считал их «грязными». По этой причине он искал тех, кто, по его мнению, был «гарантированно чист», то есть девственниц.

Мать Рябикина утверждала в суде, что ее сын — не чудовище, поскольку всегда был примерным мальчиком. Однако она вспомнила, что в детстве он сорвался с дерева и сильно ударился головой. Она сообщила, что тогда врачи поставили ему диагноз «сотрясение мозга».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какой срок получил Рябикин

Рябикину инкриминировали совершение насильственных действий сексуального характера в отношении девяти потерпевших, не достигших 14-летнего возраста. Ему также предъявили обвинения в покушении на изнасилование.

Самарский областной суд приговорил Рябикина к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Ему также было назначено принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра.

Осужденный пытался обжаловать приговор. В жалобе, поданной в Верховный суд, Рябикин утверждал, что не насиловал двух девочек. По его словам, еще по пяти эпизодам нет доказательств, что именно он совершил преступления. Также педофил жаловался, что в ходе следствия его якобы заставляли сознаться в том, что он не делал.

Однако Верховный суд не согласился с доводами осужденного. Жалобу по поводу пересмотра уголовного дела, снижения тюремного срока и отмены выплаты компенсаций пострадавшим в размере 200 тысяч рублей судебная инстанция оставила без удовлетворения, а приговор суда — без изменения.

При этом родители пострадавших девочек были недовольны приговором и требовали пожизненного заключения для Рябикина.

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