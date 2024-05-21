Суд отправил сибирского потрошителя на принудительное лечение Суд в Кузбассе отправил на принудительное лечение серийного убийцу Спесивцева

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Александр Спесивцев, кадр из передачи «Криминальная Россия»

Кемеровский областной суд отправил на принудительное лечение серийного убийцу из Новокузнецка Александра Спесивцева, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В ведомстве пояснили, что на его счету 15 подтвержденных жертв, 11 из которых несовершеннолетние.

Суд применил в отношении Спесивцева принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа, — сказано в публикации.

Суд установил, что с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев с особой жестокостью причинял тяжелые физические мучения своим жертвам, удерживая их долгое время в своей квартире. Кроме того, Спесивцев заманил к себе домой маленького мальчика, где удерживал ребенка, лишал еды и воды, а также истязал. Мальчику удалось сбежать.

В начале мая стало известно, что орудовавший в Самаре педофил Дмитрий Рябикин вышел на свободу и вернулся по месту жительства. В нулевые годы он изнасиловал девять девочек в городе. По решению суда 9 июля 2008 года ему было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима одновременно с принудительным лечением у психиатра. По версии следствия, 28-летний Рябикин совершил первое изнасилование в декабре 2005 года. Все жертвы маньяка были не старше 13 лет.