Пытал и убивал вместе с матерью: как орудовал потрошитель Спесивцев

Фото: НТВ

Александр Спесивцев, кадр из передачи «Криминальная Россия»

Кемеровский областной суд отправил на принудительное лечение серийного убийцу из Новокузнецка Александра Спесивцева. Как орудовал сибирский потрошитель, что известно о его зверствах, правда ли, что ему помогала мать?

Сколько жертв на счету Спесивцева

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что на счету маньяка 15 подтвержденных жертв, 11 из которых несовершеннолетние.

«Суд применил в отношении Спесивцева принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа», — сказано в публикации.

Суд установил, что с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев с особой жестокостью причинял тяжелые физические мучения своим жертвам, удерживая их долгое время в своей квартире. Кроме того, Спесивцев заманил к себе домой маленького мальчика, где удерживал ребенка, лишал еды и воды, а также истязал. Мальчику удалось сбежать.

Однако, по неподтвержденным данным, распространяемым в СМИ, количество убитых маньяком людей может доходить до 82 — именно столько комплектов окровавленной одежды нашли в квартире новокузнецкого монстра.

Как маньяк расправлялся с пострадавшими и кто ему помогал

Все преступления совершались в родном городе Спесивцева — Новокузнецке. Особенностью его деяний является совершение их в собственной квартире, очень редкий тип маньяка-«домушника». В этом ему помогала мать Людмила Спесивцева, осужденная впоследствии на 15 лет лишения свободы. При этом в квартире присутствовала сестра, которая в дальнейшем не понесла никакого наказания.

Спесивцев насиловал, пытал и убивал женщин и детей. Плоть некоторых жертв употреблял в пищу и кормил этим своих пленников.

Последних трех жертв маньяка (13-летнюю Анастасию, 13-летнюю Евгению и 15-летнюю Ольгу) 24 сентября 1996 года мать Спесивцева заманила в квартиру к сыну сама под предлогом помочь открыть дверь. Спесивцев сразу убил Анастасию, которая попыталась ударить его, чтобы спастись. Остальных девочек он около месяца держал прикованными самодельными наручниками, всячески издевался, изощренно пытал, насиловал, заставлял разрезать тело подруги и есть ее останки. Затем он жестоко убил Евгению и заставил последнюю жертву Ольгу расчленить тело и есть суп из мяса девочки вместе с ним. Кости Анастасии и Евгении на глазах подруги грызла собака Спесивцева.

Кроме того, по сообщениям СМИ, мать преступника помогала ему избавляться от тел. Женщина уже отбыла срок и проживает вместе с дочерью в одном из поселков Волгоградской области.

Как поймали сибирского потрошителя

Поймали Спесивцева случайно: во время планового обхода с целью профилактики перед зимним отопительным периодом бригада сантехников постучалась в квартиру маньяка. Тот отказался их впускать, мотивируя это тем, что его заперли по причине наличия у него психического расстройства. Сантехники вызвали участкового, который взломал дверь. В ванне оперативники обнаружили торс девочки без рук и ног, а из бака извлекли отрубленную голову и грудную клетку. Сам Спесивцев сумел убежать по крыше дома, однако через два дня был арестован у собственного подъезда.

После освобождения из плена взятая маньяком в заложницы Ольга успела дать против него подробные показания. Девочка скончалась через три дня в больнице от перитонита и отека легких.

«Когда Андрей (так Спесивцев представился жертвам. — NEWS.ru) убил Настю, ночью он велел нам разрезать труп на части, чтобы легче было прятать. Он дал нам ножовку по металлу, ею мы и разрезали труп, отрезали мясо от костей ножом. Сам он этого не делал, только командовал. Мясом и костями кормил собаку. Отрезанные части мы с Женей носили в ванную комнату, там складывали в ванну, бачок. И бабка, и женщина (мать и сестра Спесивцева. — NEWS.ru) все это видели, присутствовали в квартире. Это точно. Все остальные дни он бил нас с Женей. Сломал руку Жене, разбил ей голову, несколько раз зашивал ей голову сам простой иголкой с ниткой», — рассказала Ольга незадолго до смерти.

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