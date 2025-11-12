На Украине произошла авария на урановой шахте На Ингульской урановой шахте произошла авария

На Ингульской урановой шахте в Кировоградской области произошла чрезвычайная ситуация, сообщили в Министерстве энергетики Украины. Предварительно известно, что в подземной выработке одного из отработанных блоков случился прорыв гидроукладочной смеси, это привело к затоплению горизонта.

В момент аварии в шахте находились четверо работников. Двое сумели самостоятельно выбраться на поверхность, но судьба еще двоих горняков остается неизвестной. В настоящее время на месте происшествия ведутся аварийно-спасательные работы с привлечением сил и средств Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ингульская шахта относится к «Восточному горно-обогатительному комбинату» («ВостГОК»), который является единственным предприятием на Украине по добыче и переработке урановой руды. Это не первая аварийная ситуация подобного рода, в июне Смолинская шахта затапливалась из-за проблем с электроэнергией.

Ранее затопление сразу трех шахт произошло в муниципалитете Эль-Кайо штата Боливар на востоке Венесуэлы. В результате погибли по меньшей мере 14 человек. Специалисты провели операции по извлечению тел.