09 февраля 2026 в 12:34

В России пресекли контрабанду мускуса саблезубых оленей

Дальневосточная таможня остановила контрабанду мускусных желез кабарги

Кабарга Кабарга Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Дальнем Востоке остановили контрабанду ценного мускуса, сообщила Федеральная таможенная служба. Сотрудники задержали 300 сушеных желез кабарги, известных также как саблезубые олени, на 12,3 млн рублей, которые везли в страну Азии.

Общий вес находки составил 4,7 кг желез и 131 грамм секрета. Схему удалось раскрыть, когда груз уже готовили к отправке за границу.

Выяснилось, что перевозкой занималась преступная группа из двух россиян и иностранца. Они прятали ценный товар на корабле под видом обычных продуктов.

Иностранец искал покупателей за рубежом, а россияне закупали сырье и организовывали перевозку. Участникам группы теперь грозит уголовное дело за контрабанду.

Операцию провели совместно таможня и ФСБ по Приморскому краю. Мускус кабарги охраняется международной Конвенцией СИТЕС, и для его вывоза нужны специальные разрешения.

Ранее стало известно, что в аэропорту Нижнего Новгорода предотвратили ввоз девяти партий нелегального сыра и меда. Пассажиры, которые везли запрещенные товары, прибыли из другой страны. Продукты были изготовлены в домашних условиях и не имели разрешения на ввоз, маркировки и заводской упаковки.

