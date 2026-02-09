В России пресекли контрабанду мускуса саблезубых оленей

На Дальнем Востоке остановили контрабанду ценного мускуса, сообщила Федеральная таможенная служба. Сотрудники задержали 300 сушеных желез кабарги, известных также как саблезубые олени, на 12,3 млн рублей, которые везли в страну Азии.

Общий вес находки составил 4,7 кг желез и 131 грамм секрета. Схему удалось раскрыть, когда груз уже готовили к отправке за границу.

Выяснилось, что перевозкой занималась преступная группа из двух россиян и иностранца. Они прятали ценный товар на корабле под видом обычных продуктов.

Иностранец искал покупателей за рубежом, а россияне закупали сырье и организовывали перевозку. Участникам группы теперь грозит уголовное дело за контрабанду.

Операцию провели совместно таможня и ФСБ по Приморскому краю. Мускус кабарги охраняется международной Конвенцией СИТЕС, и для его вывоза нужны специальные разрешения.

Ранее стало известно, что в аэропорту Нижнего Новгорода предотвратили ввоз девяти партий нелегального сыра и меда. Пассажиры, которые везли запрещенные товары, прибыли из другой страны. Продукты были изготовлены в домашних условиях и не имели разрешения на ввоз, маркировки и заводской упаковки.