Даже в Великий пост можно есть эти пышные оладьи, а на Масленицу — нужно: без молока, кефира и яиц

Даже в Великий пост можно есть эти пышные оладьи, а на Масленицу — нужно! Они готовятся без молока, кефира и яиц. Их секрет — в правильном тесте, которое поднимается дважды, что гарантирует пористую, нежную текстуру.

Вкус получается мягким, слегка сладковатым, с аппетитными нотами дрожжевого теста и хрустящей золотистой корочкой.

Для приготовления понадобится: 500 мл теплой воды, 1,5 ст. л. сухих дрожжей, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 3 ст. л. растительного масла, 600–650 г муки, масло для жарки.

Рецепт: в теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до появления пенной шапки. В опару добавьте соль, растительное масло и постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто. Накройте его полотенцем и поставьте в теплое место на 1–1,5 часа, пока объем не увеличится вдвое. Подошедшее тесто аккуратно обомните, не добавляя муку. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто ложкой, смоченной в воде, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне под крышкой до румяной корочки с обеих сторон. Подавайте сразу же, пока они горячие.

