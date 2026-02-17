Ни грамма мяса, а такой вкусный борщ: шинкую овощи, открываю банку фасоли и выходит постный обед

Ни грамма мяса, а такой вкусный борщ: шинкую овощи, открываю банку фасоли и выходит по-домашнему вкусный постный обед. Блюдо получается густым, ароматным и сытным благодаря сочетанию обжаренных овощей и фасоли.

Для приготовления вам понадобится: 3 небольшие свеклы, 2 моркови, 2 луковицы, 4 картофелины, 300 г белокочанной капусты, банка консервированной белой фасоли, 2 ст. л. томатной пасты, 2 зубчика чеснока, соль, перец, лавровый лист, растительное масло, зелень, уксус или лимонный сок по вкусу.

Рецепт: свеклу и морковь нарежьте соломкой, лук — кубиками. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и свеклу, тушите 7–10 минут. Влейте 1 ст. л. уксуса или сока лимона, чтобы свекла сохранила цвет, добавьте томатную пасту, перемешайте и снимите с огня. В кипящую воду (2,5 л) отправьте нарезанный картофель, через 10 минут добавьте нашинкованную капусту. Когда овощи станут мягкими, добавьте зажарку и промытую фасоль. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и варите 5–7 минут. В конце введите измельченный чеснок и зелень. Дайте настояться под крышкой 20–30 минут.

