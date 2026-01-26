Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 17:01

Капустняк по-польски: готовим сытные щи из кислой капусты и копченой колбасы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Готовим капустняк по-польски — сытные щи из кислой капусты и копченой колбасы. Этот густой, наваристый суп — настоящая классика восточноевропейской кухни, которая согревает и насыщает в холодное время года.

Для приготовления вам понадобится: 300–400 г квашеной капусты, 200–300 г копченого мяса (колбаса, копченые ребрышки или грудинка), 2-3 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 2 ст. л. томатной пасты (по желанию, для цвета), 2-3 лавровых листа, 5-6 горошин душистого перца, соль, сахар по вкусу (чтобы сбалансировать кислоту).

Рецепт: если используете ребрышки, залейте их 2 литрами холодной воды, доведите до кипения, снимите пену и варите 40–50 минут. Затем добавьте промытую квашеную капусту и варите еще 20–30 минут. Картофель нарежьте кубиками и отправьте в кастрюлю. На сковороде обжарьте нарезанный лук и натертую морковь до мягкости, добавьте томатную пасту, прогрейте и выложите зажарку в суп. Нарежьте колбасу кусочками, добавьте в кастрюлю вместе с лавровым листом и перцем. Варите еще 10–15 минут до готовности картофеля. В конце попробуйте, при необходимости добавьте соль и щепотку сахара, чтобы смягчить кислоту. Подавайте горячим со сметаной и свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить капустную запеканку с фаршем.

