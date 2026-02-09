Зимняя Олимпиада — 2026
Космонавт Федяев удивил коллег перед стартом миссии Crew-12

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российский космонавт Андрей Федяев заявил, что перед стартом на МКС угостил коллег по миссии Crew-12 борщом. По их словам, они остались в восторге от традиционного русского блюда, передает РИА Новости.

Сегодня я приготовил традиционное русское блюдо — борщ. Я приготовил его для своей команды, для тех, кто нас поддерживает, — сказал он.

Коллеги Федяева по космической миссии Джессика Меир и Софи Адено похвалили кулинарные способности россиянина. Они отметили, что было очень вкусно.

Ранее Федяев был признан готовым к предстоящему полету на Международную космическую станцию, о чем сообщили в Роскосмосе после решения специальной комиссии. В ее состав вошли специалисты из Роскосмоса, Центра подготовки космонавтов, ракетно-космической корпорации «Энергия», Центра Хруничева, а также из Института медико-биологических проблем и других профильных учреждений.

До этого глава государственной корпорации Дмитрий Баканов заявил о намерении провести переговоры с новым руководителем NASA. Темой обсуждения станут сроки вывода Международной космической станции из эксплуатации. До этого руководители двух космических ведомств уже обменялись данными и достигли предварительной договоренности о проведении личной встречи.

космонавты
борщи
блюда
МКС
