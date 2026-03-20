20 марта 2026 в 14:33

Как замариновать курицу за полчаса: экзотический трюк с киви

Как мариновать курицу для духовки в тропическом стиле — читать на NEWS.ru Как мариновать курицу для духовки в тропическом стиле — читать на NEWS.ru Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вопрос о том, как мариновать курицу для духовки, знаком каждой хозяйке. Но мало кто знает, что обычный киви способен за 20–30 минут сделать мясо невероятно нежным — благодаря ферменту актинидину, который буквально «разбивает» волокна изнутри. Этот способ давно используют профессионалы, хотя в домашних рецептах он встречается редко.

Ингредиенты

На 1 кг курицы понадобятся:

  • киви (1–2 шт., спелых),

  • соевый соус (2 ст. л.),

  • чеснок (3 зубчика),

  • оливковое масло (1 ст. л.),

  • молотый кориандр (0,5 ч.л.),

  • черный перец и соль по вкусу.

Приготовление

Киви очистить и размять вилкой до состояния пюре — именно это и есть основа маринада. Смешать с соевым соусом, выдавленным чесноком, маслом и специями. Обмазать курицу со всех сторон, оставить на 20–30 минут при комнатной температуре. Дольше держать не стоит: актинидин очень активен, и мясо может стать рыхлым.

Запекать при 180–190C около 50–60 минут. Корочка выходит золотистой, а мясо — сочным до последнего кусочка.

Если вы раньше не задумывались, как мариновать курицу для духовки с необычными ингредиентами, — этот рецепт точно изменит привычку. Просто, быстро и результат — с первого раза.

  • Калорийность на 100 г: 165 ккал.

  • БЖУ: 22,2/7,5/2,2.

Ранее мы делились рецептом бутерброда, который понравится даже капризному мужчине.

Читайте также
Кофейный маринад для курицы: звучит странно, но делает блюдо идеальным
Семья и жизнь
Кофейный маринад для курицы: звучит странно, но делает блюдо идеальным
Готовлю маринованную скумбрию, как у бабушки — нежная рыба за 24 часа: делюсь семейным рецептом
Общество
Готовлю маринованную скумбрию, как у бабушки — нежная рыба за 24 часа: делюсь семейным рецептом
Нежные котлеты из минтая: готовим бюджетную рыбу так, чтобы просили добавку
Семья и жизнь
Нежные котлеты из минтая: готовим бюджетную рыбу так, чтобы просили добавку
Блины на миндальном молоке: секрет нежности, о котором молчат повара
Семья и жизнь
Блины на миндальном молоке: секрет нежности, о котором молчат повара
Мидии в кокосовом молоке: секрет ужина, который сведет с ума
Семья и жизнь
Мидии в кокосовом молоке: секрет ужина, который сведет с ума
Валентина Еремеева
В. Еремеева
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

