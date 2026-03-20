Как замариновать курицу за полчаса: экзотический трюк с киви

Как мариновать курицу для духовки в тропическом стиле — читать на NEWS.ru

Вопрос о том, как мариновать курицу для духовки, знаком каждой хозяйке. Но мало кто знает, что обычный киви способен за 20–30 минут сделать мясо невероятно нежным — благодаря ферменту актинидину, который буквально «разбивает» волокна изнутри. Этот способ давно используют профессионалы, хотя в домашних рецептах он встречается редко.

Ингредиенты

На 1 кг курицы понадобятся:

киви (1–2 шт., спелых),

соевый соус (2 ст. л.),

чеснок (3 зубчика),

оливковое масло (1 ст. л.),

молотый кориандр (0,5 ч.л.),

черный перец и соль по вкусу.

Приготовление

Киви очистить и размять вилкой до состояния пюре — именно это и есть основа маринада. Смешать с соевым соусом, выдавленным чесноком, маслом и специями. Обмазать курицу со всех сторон, оставить на 20–30 минут при комнатной температуре. Дольше держать не стоит: актинидин очень активен, и мясо может стать рыхлым.

Запекать при 180–190C около 50–60 минут. Корочка выходит золотистой, а мясо — сочным до последнего кусочка.

Если вы раньше не задумывались, как мариновать курицу для духовки с необычными ингредиентами, — этот рецепт точно изменит привычку. Просто, быстро и результат — с первого раза.

Калорийность на 100 г: 165 ккал.

БЖУ: 22,2/7,5/2,2.

Ранее мы делились рецептом бутерброда, который понравится даже капризному мужчине.