Как замариновать курицу за полчаса: экзотический трюк с киви

Вопрос о том, как мариновать курицу для духовки, знаком каждой хозяйке. Но мало кто знает, что обычный киви способен за 20–30 минут сделать мясо невероятно нежным — благодаря ферменту актинидину, который буквально «разбивает» волокна изнутри. Этот способ давно используют профессионалы, хотя в домашних рецептах он встречается редко.
Ингредиенты
На 1 кг курицы понадобятся:
киви (1–2 шт., спелых),
соевый соус (2 ст. л.),
чеснок (3 зубчика),
оливковое масло (1 ст. л.),
молотый кориандр (0,5 ч.л.),
черный перец и соль по вкусу.
Приготовление
Киви очистить и размять вилкой до состояния пюре — именно это и есть основа маринада. Смешать с соевым соусом, выдавленным чесноком, маслом и специями. Обмазать курицу со всех сторон, оставить на 20–30 минут при комнатной температуре. Дольше держать не стоит: актинидин очень активен, и мясо может стать рыхлым.
Запекать при 180–190C около 50–60 минут. Корочка выходит золотистой, а мясо — сочным до последнего кусочка.
Если вы раньше не задумывались, как мариновать курицу для духовки с необычными ингредиентами, — этот рецепт точно изменит привычку. Просто, быстро и результат — с первого раза.
Калорийность на 100 г: 165 ккал.
БЖУ: 22,2/7,5/2,2.
