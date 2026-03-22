Райское наслаждение: как приготовить «Гавайский салат» с креветками

Найти идеальный баланс сладости, солености и свежести в одном блюде — задача не из легких. Но этот гавайский салат справляется с ней на отлично. В отличие от популярных версий, где ананас часто просто кладут кубиками, в этом рецепте его карамелизируют с медом и соком лайма. Это придает креветкам невероятный тропический аромат и позволяет добиться того самого «вау-эффекта», за который гурманы называют его самым вкусным салатом с креветками.

Ингредиенты:

креветки королевские очищенные (300 г),

ананас свежий (200 г), нарезанный кубиками,

авокадо (1 шт.), кубиками,

перец болгарский красный (1 шт.), соломкой,

салат айсберг (несколько листьев для подушки),

мед жидкий (1 ст. л.),

сок лайма (2 ст. л.),

оливковое масло (2 ст. л. для заправки + 1 для карамелизации),

кунжут и щепотка соли.

Способ приготовления самого вкусного салата с креветками прост: на сухой сковороде с каплей масла обжарить кубики ананаса с медом до легкой золотистой корочки. Отдельно обжарить креветки (буквально по 2 минуты с каждой стороны). Смешать в пиале оливковое масло, сок лайма и щепотку соли. На тарелку выложить айсберг, затем авокадо, перец, теплые карамелизированные ананасы и креветки. Полить заправкой и посыпать кунжутом.

Соединение теплого ананаса с нежным авокадо и хрустящими креветками создает ту самую магию, ради которой хозяйки возвращаются к этому рецепту снова и снова. Именно эта техника карамелизации превращает обычную закуску в самый вкусный салат с креветками, который не стыдно подать даже на праздничный ужин.

Калорийность на 100 г: 142 ккал.

БЖУ: 9,8/8,1/7,5.

