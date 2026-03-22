22 марта 2026 в 11:35

Райское наслаждение: как приготовить «Гавайский салат» с креветками

Найти идеальный баланс сладости, солености и свежести в одном блюде — задача не из легких. Но этот гавайский салат справляется с ней на отлично. В отличие от популярных версий, где ананас часто просто кладут кубиками, в этом рецепте его карамелизируют с медом и соком лайма. Это придает креветкам невероятный тропический аромат и позволяет добиться того самого «вау-эффекта», за который гурманы называют его самым вкусным салатом с креветками.

Ингредиенты:

  • креветки королевские очищенные (300 г),

  • ананас свежий (200 г), нарезанный кубиками,

  • авокадо (1 шт.), кубиками,

  • перец болгарский красный (1 шт.), соломкой,

  • салат айсберг (несколько листьев для подушки),

  • мед жидкий (1 ст. л.),

  • сок лайма (2 ст. л.),

  • оливковое масло (2 ст. л. для заправки + 1 для карамелизации),

  • кунжут и щепотка соли.

Способ приготовления самого вкусного салата с креветками прост: на сухой сковороде с каплей масла обжарить кубики ананаса с медом до легкой золотистой корочки. Отдельно обжарить креветки (буквально по 2 минуты с каждой стороны). Смешать в пиале оливковое масло, сок лайма и щепотку соли. На тарелку выложить айсберг, затем авокадо, перец, теплые карамелизированные ананасы и креветки. Полить заправкой и посыпать кунжутом.

Соединение теплого ананаса с нежным авокадо и хрустящими креветками создает ту самую магию, ради которой хозяйки возвращаются к этому рецепту снова и снова. Именно эта техника карамелизации превращает обычную закуску в самый вкусный салат с креветками, который не стыдно подать даже на праздничный ужин.

  • Калорийность на 100 г: 142 ккал.

  • БЖУ: 9,8/8,1/7,5.

Александра Вкусова
